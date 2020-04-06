Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün

HDP önündeki eylemde 217'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 217'nci günde de devam etti.

06.04.2020 12:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 12:20
HDP önündeki eylemde 217'nci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi 217'nci günde de devam etti. 5 yıl önce, lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran Örünç (21) için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, Baran'ı HDP kaçırdı. Neredeyse oğlumu getirsinler bana dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece turma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'HDP'DEN DAVACIYIM OĞLUMU GETİRSİNLER'
5 yıl önce, o dönem lise öğrencisi olan oğlu Baran Örünç için Van'dan gelerek oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, HDP'den davacı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu
Baran'ı HDP kaçırdı, oğlumdan bir haber alamadım. HDP'den davacıyım. Nerdeyse oğlumu getirsinler, bana teslim etsinler. Oğlum Baran, sesimi duyarsan kaç askerimize teslim ol. Sana ceza vermiyorlar. Gözyaşım kurudu, kokuna hasret kaldım, ölürsem gözü açık gideceğim. Dayanacak gücüm yok. Annen, baban hasta, abinin düğününü yapmadım, dedim ki; Baran gelsin sonra yapacağım. Sizi orada 'asker size ceza verecek' diye korkutuyorlar, asla ceza yok. Cezayı onlar bize 5 yıldır verdi. Sen okulunu okuyacaktın, artık dayanacak gücüm yok, gel. DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217’nci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, PKK, Güncel

Haberin Videosu :

DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 217'nci gün - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış Haberler
Koronavirüs evliliğe de darbe vurdu! Boşanma taleplerinde rekor artış
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar Haberler
Koronavirüs sonrası dünyayı neler bekliyor? İşte olası senaryolar
Fitch Ratings’den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek Haberler
Fitch Ratings'den Türkiye için güzel haber: Büyüme sürecek
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz Haberler
Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti Haberler
Köye aşıya giden Tarım ve Orman Müdürü, hareketiyle gönülleri fethetti
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin’de sadece 1 ölüm gerçekleşti Haberler
Dünya koronavirüsle boğuşurken, Çin'de sadece 1 ölüm gerçekleşti
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu Haberler
Koronavirüs havadan bulaşır mı? Bilim dergisi korkutan iddiaya noktayı koydu
Görüntü Türkiye’den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu Haberler
Görüntü Türkiye'den! Sıradan bir kaza haberine bu kare damga vurdu

Son Dakika Güncel Haberleri

12:49: Pazarda tezgâhlar 3 saat içinde boşaldı - Haber 12:49: Kütahya'da gıda ve temel ihtiyaç dayanışması için raf - Haber 12:49: BEBEK, EMİRGAN VE TARABYA SAHİLLERİ YİNE BOŞ KALDI - Haber 12:49: MANİSA Salihli'nin yerli domatesinin fideleri dikiliyor - Haber 12:49: BEYOĞLU'NDA ŞİDDETLİ RÜZGAR NEDENİYLE OKULUN İNŞAAT İSKELESİ ÇÖKTÜ - Haber 10:39: Salgınla mücadele bu şekilde çok zor! Mühürlenen kahvehane ikinci kez kepenk açtı - Haber 10:36: Florida'da 18 süren yangında 3 bin 500 araç alev alev yandı - Haberler 10:35: Salgın nedeniyle eve gitmeyen Trabzonlunun keyfi yerinde: Kadın dırdırından kurtuluyoruz - Haber 10:17: Ardahanlı damat, gelin almak için gittiği Azerbaycan'da salgın sebebiyle mahsur kaldı - Haber 09:58: Avukat Engin Kara: Boşanmak için ofisimizi arayanların sayısı ocak ayına göre 4 kat arttı - Haber 09:54: Belediye'nin seyyar konseri, karantinadaki vatandaşlara keyifli anlar yaşattı - Haber 09:50: Canlı yayında tüyler ürperten iddia: Türkiye'deki vaka sayısı 600 ila 900 bin - Haberler