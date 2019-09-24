HDP binası önünde eylem yapan aile, öldürülen oğlunun cenazesini alarak memleketine döndü

Diyarbakır'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttikleri çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 22'nci güne girdi. Muş'tan gelip eyleme katılan İkram Gürtük, 5 yıldır kayıp olan oğlu Musa'nın (21), terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlenince, cenazeyi teslim alıp memleketine döndü. HDP il başkanlığı önünde 45 ailenin bekleyişi sürüyor.

Hacire Akar, 21 Ağustos'ta kaybolan oğlu Mehmet'in (21) HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyip, bir gün sonra, partinin Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP önünde oturma eylemine başladı.

HAVA HAREKATINDA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ BELİRLENDİ

Muş'tan Diyarbakır'a 18 Eylül'de gelip, HDP önünde oturma eylemine katılan İkram Gürktük'ün 5 yıldır haber alamadığı oğlu Musa'nın, güvenlik güçlerince 10 Eylül'de Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Görese Dağı'nda terör örgütü PKK'ya yönelik hava harekatında etkisiz hale getirildiği belirlendi. Oğulları Musa'nın cenazesini teslim alan Gürtük ailesi, Muş'a döndü.

Oturma eyleminin 22'nci gününde HDP İl Başkanlığı önünde 45 aile bekleyişini sürdürüyor.

"İKİZİN SENSİZ BİR ŞEY YEMİYOR"

Kızı Songül için 11 Eylül'den bu yana oturma eylemi yapan Fatma Akkuş, dayanacak gücünün kalmadığını söyledi. Akkuş, kızının ve kayıp çocukların bulunmasını isteyerek, 22 gün değil, 22 ay da olsa bekleyeceğiz. Ben bekliyorum. Çocuklarımızı ya ölü ya diri getirsinler. Onların gelme imkanı yoksa, bizi görüştürsünler. 5 sene insan nasıl bir çocuğundan haber alamaz Vicdan ve merhamet artık. Yeter artık. Çocuklarımızı istiyoruz. Bu acı yeter artık. Kızıma da sesleniyorum; gelsin devlet arkasındadır. Kızım, Songül'üm gel artık. İkizin sensiz bir şey yemiyor. Sen lahmacun seviyorsun diye o da yiyemiyor dedi.