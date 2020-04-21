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DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 232'nci gün

HDP önündeki eylemde 232'nci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 232'nci günde de sürdürdü.

21.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 21.04.2020 14:10
HDP önündeki eylemde 232'nci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 232'nci günde de sürdürdü. Van'da, 5 yıl önce lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran (21) için eylemini sürdüren Solmaz Örünç, kendilerine verdiği destekten dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek, İnşallah çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtaracak dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'CUMHURBAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM'
2015 yılında lise öğrencisiyken kaçırılan oğlu Baran için Van'dan gelerek, oturma eylemini sürdüren Solmaz Örünç, koronavirüse rağmen eylemlerini devam ettirdiklerini belirterek, oğluna kaçıp güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu. Örünç, şöyle konuştu
232 gündür eylemimizi sürdürüyoruz, HDP bize hiçbir açıklama yapmıyor, gelsinler çocuklarımızı getirsinler. Koronavirüse rağmen burada oturuyoruz evladımız için. Oğluma sesleniyorum, benim sesimi duyarsan askerimize teslim ol. Dayanacak gücüm yoktur. Sana silah değil, kalem yakışır. Sana kefen giydirmek istemiyorum, ne olursun gel. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum, bizim çocuklarımızın üzerinde durduğu için, inşallah çocuklarımızı o zalimlerin elinden kurtaracak. DİYARBAKIR-HDP önündeki eylemde 232’nci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Koronavirüs, PKK, Güncel
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