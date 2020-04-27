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DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 238'inci gün

HDP önündeki eylemde 238'inci günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 238'inci günde de sürdürdü.

27.04.2020 15:01 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:04
HDP önündeki eylemde 238'inci gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak, 238'inci günde de sürdürdü. Oğlu Fatih Demir (22) için 'evlat nöbeti' tutan Abdullah Demir, oruç tuttuklarını bu nedenle ramazan ayı boyunca, eylemlerini saat 12.00 ile 17.00 arasında yapacaklarını söyledi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye- Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla- Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin- Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor. Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, 2015 yılında fırında çalışırken kaçırılan oğlu Fatih Demir için evlat nöbeti tutan Abdullah Demir, oruçlu olduklarını bu nedenle eylemlerini ramazan ayı boyunca, saat 12.00 ile 17.00 arasında yapacaklarını söyledi. "238 gündür burada nöbetteyiz. Biz burada çocuklarımızı bekliyoruz. HDP sesimizi duymuyor. Vicdanları olsa gelip bizi sorarlardı ama sormazlar. Çünkü onlar bizim çocuklarımızı dağa gönderdiler. Onlar olmasaydı çocuklarımız dağa gitmezlerdi. Bütün İslam alemine sesleniyorum, bu oruç ayında bize duacı olsunlar. Cumhurbaşkanımıza, İçişleri Bakanımıza sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar" dedi. DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 238’inci gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber
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