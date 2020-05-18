DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 259'uncu gün

HDP önündeki eylemde 259'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 259'uncu günde de sürdürdü.

DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 259'uncu gün
18.05.2020 17:00 | Son Güncelleme: 18.05.2020 17:00
HDP önündeki eylemde 259'uncu gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini 259'uncu günde de sürdürdü. Koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralının uygulandığı eylemde, terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını belirttiği oğlu Engin (20) için oturma eylemine devam eden Kamile Küçükdağ, "Çocuğumu almadan buradan ayrılmayacağım" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.
'BEN DE O GÜNÜ GÖRMEK İSTİYORUM'
Adana'dan gelen ve 2014'te ortaokul son sınıf öğrencisiyken kaçırılan oğlu Engin için HDP Diyarbakır İl Başkanlığı binası önündeki oturma eylemine katılan Kamile Küçükdağ, oğluna teslim olması için çağrıda bulundu. Oğlunun teslim olup, onu evlendirmek istediğini anlatan Küçükdağ, "Eylemimiz 259'uncu gününe girdi. Çocuklarımızı almadan buradan ayrılmayacağız. 6 yıldır bize yaşam yok. Ne bayramımız ne düğünümüz ne de seyranımız var. Evladım yanımda olmadıkça mutlu olamayız. Huzurumuzdan olduk. Onlar bizden ne istiyorlar? HDP çocuklarımızı dağda mahkum etmiş, bizi de kapılarının önünde mahkum etmiş. Yeter artık, çocuklarımızı istiyoruz. Onların yüreği hiç mi sızlamıyor? Kendi çocuklarını yollasaydılar. Orası hak yolu değildir. Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. 15 yaşındaki çocuğu kandırıp, götürüyorlar. Çocuklarımızı bize teslim etsinler. Biz de evimize gidip, herkes gibi mutlu olalım. Oğlumun teslim olmasını istiyorum. Oğlum gel teslim ol. İşkence ve ceza yok. Ben buraya geldikten sonra 13 ailenin çocuğu teslim oldu. Şimdi anne ve babasının yanındalar. Ben de o günü görmek istiyorum. Oğlum gel, seni evlendireyim. Ondan sonra ölüp, giderim" dedi.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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