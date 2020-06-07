DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 279'uncu gün

HDP önündeki eylemde 279'uncu günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 279'uncu günde de sürdürdü.

07.06.2020 16:22 | Son Güncelleme: 07.06.2020 16:27
HDP önündeki eylemde 279'uncu gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına göre, 279'uncu günde de sürdürdü. 2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza (19) için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, oğlunu HDP'den istediğini belirterek, "Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim" dedi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, Oğluna teslim olması için seslenerek, şunları söyledi:
"Ben HDP'den oğlumu istiyorum. Oğlumu Kur'an kursundan götürdüler. Oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim. Oğlum Hamza, neredesin, çık gel. Gel devletimize teslim ol. O yol senin yolun değil, sen hafızlık yapıyordun, Kur'an okuyordun. Seni çok özledim, hepimiz seni bekliyoruz, gel oğlum." DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 279’uncu gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74’le ilk sırada yer aldı Haber
En başarılı belediye başkanları anketinde Mansur Yavaş, %74'le ilk sırada yer aldı
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu Haber
Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez Haber
Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz’ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı Haber
Canlı yayında söylediği sözler başını yaktı! Taha Duymaz'ın 1 milyonluk Instagram hesabı kapatıldı
Bakan Koca’yı uyutmayan kare! Gece 03.43’te paylaşıp isyan etti Haber
Bakan Koca'yı uyutmayan kare! Gece 03.43'te paylaşıp isyan etti
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti Haber
Koronavirüs kan gruplarını farklı etkiliyor! Bilim insanları en çok etkilenen grubu tespit etti
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı Haber
Güzel oyuncu Merve Boluğur, sevgili kriterlerini paylaştı! Dikkat çeken yaş detayı
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı Haber
Dünya bu koronavirüs haritasını konuşuyor! Türkiye listedeki sıralamasıyla devleri geride bıraktı
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 279'uncu gün - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:21: Bakan Kurum, Gaziosmanpaşa kentsel dönüşüm alanı ve örnek dairede incelemelerde bulundu - Haber 16:21: Kuşadası ve Didim plajlarında yoğunluk - Haber 16:21: Belgrad Ormanı'nda yeni normalleşme yoğunluğu - Haber 16:21: Son dakika... Adana'da otomobille hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haber 16:20: Devrilen traktördeki tüfek ateş aldı, sürücü öldü - Haber 15:38: Demet Akalın iki salata, bir mücver ve gazoza ödediği hesaba isyan etti: Böyle gitmez - Magazin 14:37: Hatalı tweet atan Koca, takipçisinin uyarısına verdiği yanıtla kahkahaya boğdu - Haber 14:37: Sokaktaki görüntülere dikkat çeken Ceyhan, 65 yaş üstünü işaret edip uyardı: Ciddi risk - Haber