DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 283'üncü gün

HDP önündeki eylemde 283'üncü günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 283'üncü günde de sürdürdü.

11.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 15:38
HDP önündeki eylemde 283'üncü gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, 283'üncü günde de sürdürdü. 2011 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Mehmet için eyleme katılan Ömer Tokay, teröristlerin çocukları kaçırıp ellerine silah verdiğini, Cenevre Anlaşması'na göre bunun suç olduğunu dikkat çekerek, çocuklarına kavuşmalarına yardımcı olmaları için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulundu.
'Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Eylemine son veren Hatice Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın oğluna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor. Aileler, eylem sırasında, koronavirüs salgınına yönelik tedbirlere de uyuyor.
'BİZ SENSİZ BAYRAMI GEÇİRDİK'
2011 yılında kaçırıldığını belirttiği oğlu Mehmet için 12 Eylül 2019'dan beri eylemini sürdüren Diyarbakırlı Ömer Tokay, oğlunun terör örgütü PKK'dan kurtulması için Birleşmiş Milletler ve Avrupa Parlamentosu'na destek çağrısında bulundu. Tokay, "Oğlumu kandırarak götürdüler. Avrupa Parlamentosu'na, Birleşmiş Milletler'e sesleniyorum, bize yardımcı olsunlar, çocuklarımızı PKK'dan alsınlar. Cenevre Anlaşması'na göre bu çocukları götürmeleri suçtur. 13-15 yaşındaki çocukları götürüp silah veriyorlar. 20 yaşına kadar bizi askere almıyorlar. Niye o çocukların eline silah veriyorlar? Oğlum gel, askere teslim ol. Bak 13 arkadaşın gelmiş, bayramlaşmışlar. Kardeşleriyle, ailesiyle beraberdirler. Biz sensiz bayramı geçirdik. Bak kardeşlerin seni çok özlemişler" dedi. DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 283’üncü gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Bursa’ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak Haber
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Buldukları açığı Instagram’a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım Haber
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
AK Parti’deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu Haber
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı Haber
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Yurtiçi Kargo’dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak Haber
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 283'üncü gün - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:25: Son dakika! ÖSYM, 2020 MSÜ için başvurulacak nüfus müdürlüklerini duyurdu - Haber 16:25: Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden bal üreticilerine destek - Haber 16:25: Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu esnafı gezdi - Haber 16:25: Denizli'de serinlemek için gölete girdikten sonra kaybolan 2 kişi aranıyor - Haber 16:25: Karaköprü Kaymakamı Ufuk Akıl'dan şehit ailesi ve gaziye ziyaret - Haber 14:58: Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir - Ekonomi 14:44: Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı - Haber 14:43: Çekirgeler sınır kentimizden giriş yaptı! Üç yayla istila altında, ekipler çalışma başlattı - Haber 15:44: Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti - Magazin