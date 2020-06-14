DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 286'ncı gün

HDP önündeki eylemde 286'ncı günDİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 286'ıncı günde de sürdürdü.

14.06.2020 17:52 | Son Güncelleme: 14.06.2020 17:57
HDP önündeki eylemde 286'ncı gün
DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 134 aile, HDP binası önündeki oturma eylemini, pandemi nedeniyle sosyal mesafeye uyarak, 286'ıncı günde de sürdürdü. 2015 yılında 14 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Hamza için eylemini sürdüren Zümrüt Salim, 5 yıldır oğluna hasret kaldığını söyledi.
Diyarbakır'da oturan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos tarihinde ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, bir gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Hacire Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'den itibaren HDP binası önünde oturma eylemine başladı.
13 AİLE, EVLADINA KAVUŞTU
Hacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim Kadran, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun Açan, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi Birlik, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar ve Sait Açar'ın oğlu Haşim, terör örgütünden kaçarak, güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylece oturma eylemi yapan ailelerden 13'ü, evlatlarına kavuşmuş oldu. Hacire Akar dışındaki 12 aile, diğer ailelere destek olmak için oturma eylemine devam ediyor.
'5 YILDIR OĞLUMUN HASRETİNİ ÇEKİYORUM'
2015 yılında Kur'an kursunda hafızlık eğitimi alırken dağa kaçırılan oğlu Hamza için Hakkari'den gelerek HDP il binası önündeki oturma eylemine katılan Zümrüt Salim, HDP'ye çocuklarını geri getirmesi için çağrıda bulundu. 5 yıldır oğluna hasret kaldığını söyleyen Salim, "Bizim çocuklarımızı getirsinler. Çocuklarımızı Kur'an kursundan götürdüler. 5 yıldır oğlumun hasretini çekiyorum. Çocuklarımı bırakmışım buraya gelmişim. 286 gündür buradayız. Ben oğluma sesleniyorum neredesin çık gel. Yeter 5 yıldır senin hasretini çekiyorum. Gel bir daha seni göreyim ölmeden" dedi. DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 286’ncı gün

Kaynak: DHA

Etiketler: Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, PKK, Güncel, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: Bingöl’de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haber
Son Dakika: Bingöl'de 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Bingöl Karlıova’da meydana gelen depremden ilk görüntüler Haber
Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler
Son Dakika: HDP’nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9’a yükseldi Haber
Son Dakika: HDP'nin yürüyüş çağrısı üzerine giriş-çıkışların sınırlandırıldığı il sayısı 9'a yükseldi
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi Haber
Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz’da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı Haber
Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a ahlak dışı saldırıda bulunan saldırgan gözaltına alındı
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR HDP önündeki eylemde 286'ncı gün - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:53: 2 PKK'lının etkisiz hale getirildiği operasyonda 10 bin kök Hint keneviri de bulundu - Haber 17:52: Bodrum'da zeytinlik alanda yangın - Haber 17:52: AKSARAY Aksaray'da 6 puhu, evin bahçesine yuva yaptı - Haber 17:51: Hakkari'de 10 bin kök Hint keneviri ve terör örgütüne ait mühimmat ele geçirildi - Haber 17:49: TCMB Başkanı Uysal: "Elimizdeki bütün araçları; fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları... - Haber 17:42: Bingöl'deki deprem Erzurum'da da şiddetli şekilde hissedildi! Vatandaşlar sokağa döküldü - Haber 17:33: Bingöl Karlıova'da meydana gelen depremden ilk görüntüler - Haber 15:53: Talihsiz Mehmetçik! Nöbet tutarken önce silahı çalındı ardından darbedildi - Haber 17:43: Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı - Haberler