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Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı

HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN AİLE SAYISI 18 OLDUHDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 18 oldu.

09.09.2019 18:17
HDP önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı (5)
HDP ÖNÜNDE BEKLEYEN AİLE SAYISI 18 OLDU
HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde oturma eylemi yapan aile sayısı 18 oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un aileleri ziyareti sırasında HDP İl Başkanlığı önüne gelen Mevlüde Üçdağ, 5 yıl önce 17 yaşındayken kaybolan oğlu Ramazan Üçdağ için oturma eylemine başladı. Bakan Selçuk'a sarılıp ağlayan Dağ, oğlunun bulunmasını istedi. Bu sırada Bakan Selçuk'un da duygulandığı görüldü.
Diyarbakır hdp önündeki eylemde 7'nci gün; çocuklarını isteyen aile sayısı 18'e çıktı

Halkların Demokratik Partisi, Ziya Selçuk, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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