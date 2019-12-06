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Diyarbakır HDP önündeki eylemde 95'inci gün (2)

BASIN İLAN KURUMU'NDAN AİLELERE ZİYARETBasın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, Diyarbakır'da HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti.

06.12.2019 15:32 | Son Güncelleme: 06.12.2019 15:32Diyarbakır HDP önündeki eylemde 95'inci gün (2)

BASIN İLAN KURUMU'NDAN AİLELERE ZİYARET

Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Rıdvan Duran ve beraberindekiler, 'da HDP önünde oturma eylemi yapan aileleri ziyaret etti. Sohbet ettiği ailelere, bir an önce çocuklarına kavuşması temennisinde bulunan Duran, oturma eylemi yapan anne ve babalara gül verdi. Toplumu bölmeye çalışanlara milletin vicdanının müsaade etmeyeceğini belirten Duran, "Maalesef en basit konularda dünyayı ayağa kaldıran, sosyal medyalarla, çeşitli yayın kuruluşlarıyla ortalığı ayağa kaldıran insan hakları savunucularının, uluslararası insan hakları savunucularının buralarda olmamasını aslında ne kadar bir vicdana sahip olduğunun göstergesi olduğunu düşünüyoruz. Bu millet, bu anne ve babaların gözyaşlarıyla bu terörü silip süpürecek. Bu memleketten uzaklaştıracak inşallah. Biz 1071'den beri beraber yaşıyoruz, bu millet birlikte yaşıyor. Kimsenin gücü milletimizi, bu vatanı bölmeye yetmeyecek" dedi.



Halkların Demokratik Partisi, Basın İlan Kurumu, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: DHA

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