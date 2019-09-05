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Diyarbakır hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı

HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTIDiyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı.

05.09.2019 15:40
HDP önündeki eyleme PKK'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı (3)
OTURMA EYLEMİ YAPAN ANNE SAYISI 10'A ÇIKTI
Diyarbakır'da HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine 2 anne daha katıldı. Meryem Savur 4 yıldır kayıp olan oğlu Fırat'ın (22), Sebiha Balta ise 5 yıldır kayıp olan oğlu Arafat'ın PKK'lı teröristlerce dağa kaçırıldığını iddia ederek oturma eylemi başlattı.
GERGİNLİK YAŞANDI
Aileler çocukları gelinceye kadar buradan ayrılmayacaklarını söyledi. Ailelerin oturma eylemi sürerken HDP'li bir yetkilinin müdahale etmesi üzerine kısa sureli gerginlik yaşandı. Polisin araya girmesiyle gerginlik sona erdi.
Diyarbakır hdp önündeki eyleme pkk'nın kaçırdığı polis ve askerlerin aileleri de katıldı

Halkların Demokratik Partisi, Polis, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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