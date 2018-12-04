Diyarbakır İçin Çalışmaya Devam Edeceğiz"

04 Aralık 2018 Salı 11:53



04 Aralık 2018 Salı 11:53

AK Parti'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan adayı gösterilen Cumali Atilla, "Çıktığımız bu kutlu yolda herkesin sesine kulak vermeye ve Diyarbakırımız için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.Adaylığı nedeniyle tebrik ve destek ziyaretine gelen vatandaşlarla görüşen Atilla, vatandaşların görüş ve taleplerini dinledi. Atilla, vatandaşların istekleri doğrultusunda halk odaklı belediyecilik yaptıklarını söyledi.Diyarbakır'a hizmet etmeyi şerefli bir görev olarak gördüğünü ifade eden Atilla, şöyle devam etti:"Diyarbakır'ımızın hak ettiği hizmetleri hemşehrilerimize sunarken şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı ve kimseyi ötekileştirmeyen belediyecilik anlayışımızla bunu gerçekleştiriyoruz. Biz belediyecilik hizmetlerimizi tüm hemşehrilerimize sunarken kimseyi ötekileştirmeden, belediye kaynaklarımızı şehrimiz ve hemşehrilerimiz için kullanıyoruz. Bu hizmetlerimizi sunarken ilk günden bugüne herkesin sesine kulak verdik ve tüm çalışmalarımızı buna göre programladık. Çıktığımız bu kutlu yolda herkesin sesine kulak vermeye ve Diyarbakırımız için çalışmaya devam edeceğiz."Vatandaşlar ise Atilla'nın göreve geldiği günden bu yana özveriyle çalıştığını belirterek, 17 yıldır yapılmayan belediyecilik hizmetlerini Atilla'nın yaptığını dile getirdi.