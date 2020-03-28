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Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler uyarınca İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

28.03.2020 16:52 | Son Güncelleme: 28.03.2020 17:10
Diyarbakır İl Pandemi Kurulu toplandı

Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan tedbirler uyarınca İl Pandemi Kurulu Toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tüm illerde koronavirüsle mücadele kapsamında oluşturulan Pandemi Kurulu, Vali Hasan Basri Güzeloğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Sosyal mesafe gözetilerek yapılan toplantıya, Güzeloğlu'nun yanı sıra bilim insanları ve sağlık kuruluşlarının temsilcileri katıldı.


Toplantıda, kent genelinde uygulanan tedbirler ve bundan sonraki süreçte alınması gereken önlemler tartışıldı.

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Kaynak: AA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Basri Güzeloğlu, Diyarbakır, Güncel

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