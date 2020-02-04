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Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü: "Tetkiklerde, koronavirüs tespit edilmemiştir.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır'da koronavirüs vakasının bulunmadığı bildirildi.

04.02.2020 20:38 | Son Güncelleme: 04.02.2020 20:38Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü:
İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır'da koronavirüs vakasının bulunmadığı bildirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün bazı sosyal medya hesaplarında ve internet sitelerinde Çin'den yayılan koronavirüs şüphesiyle bir kişinin hastaneye yatırıldığına yönelik iddialar anımsatıldı.
Kişinin tedbir ve gözlem amacıyla Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde takibe alındığı kaydedilen açıklamada, tahlillerinin yapılması için kan alınarak Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Referans Laboratuvarına gönderildiği bildirildi.
Açıklamada, "Yapılan tetkikler sonucunda numunede koronavirüs tespit edilmemiştir. Vatandaşımız taburcu edilmiştir. Diyarbakır'da koronavirüs vakası bulunmamakta olup vatandaşlarımızın resmi makamlar dışında yapılan açıklamalara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti, İl Sağlık Müdürlüğü, Diyarbakır, Güncel

Kaynak: AA

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