Diyarbakır'ın 25 Yıllık Çöp Sorunu Çözülecek

ÖMER YASİN ERGİN - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi
, kentin yaklaşık 25 yıldır vahşi şekilde biriktirilen çöp sorununu ortadan kaldıracak.
İçişleri Bakanlığınca 1 Kasım 2016'da belediyeye görevlendirilen Cumali Atilla, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi. İki yılda yapılan 1,2 milyar liralık yatırımla kentin çehresi değişti. DBP'li yönetim döneminde belediye hizmetlerinden mahrum kalan kent sakinleri, görevlendirmenin ardından yapılan hizmetleri takdir ediyor.
Vahşi depolama kalkacak
Başkan Atilla'nın 25 yıldır çöplerin vahşi şekilde biriktirilmesi sorununun çözümü için verdiği talimatın ardından Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı, Entegre Katı Atık Projesini uygulamaya geçiriyor. Bu kapsamda Çınar
ilçesine bağlı Sevindik
Mahallesi'nde 1 milyon 280 bin metrekare alanda 150 milyon lira tutarında Entegre Katı Atık Tesisi kurulacak. 2019'un ilk çeyreğinde ihaleye çıkacak projenin 2020 yılının sonuna doğru tamamlanması planlanıyor.
Tesisin tamamlanmasıyla merkez Yenişehir
, Bağlar
, Kayapınar
ve Sur
ilçelerinin yanı sıra Dicle
, Hani, Eğil
, Ergani
, Bismil
ve Çınar ilçelerinin katı atık sorunu çözülecek.
Öte yandan, Karacadağ
eteklerinde yer alan Yiğityolu
mevkisindeki vahşi depolama alanında 25 yıldır biriken çöpten enerji üretilmesi için proje hazırlandı. Depolama alanında kurulacak santral ile biriken metan gazından günlük 4 megavat enerji üretilecek.
"2019'un ilk çeyreğinde ihaleye çıkarmayı planlıyoruz"
Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Ramazan Savaş
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Diyarbakır'da katı evsel atık probleminin büyük boyutlara ulaştığını söyledi.
Katı evsel atıklarının 25 yıldır Şanlıurfa
yolundaki Karacadağ eteklerine döküldüğünü belirten Savaş, bunun şehre yakışmayan bir durum olduğunu kaydetti.
Bu durumu değiştirmek ve entegre bir katı atık alanı için son hızla çalıştıklarını aktaran Savaş, "25 yıllık sorunu çözme adına çalışıyoruz. Yaptığımız planlamalara göre yeni entegre katı atık tesisimizi 2019'un ilk çeyreğinde ihaleye çıkarmayı planlıyoruz. Bu projeyle Diyarbakır'ın katı atık sorununu, buna bağlı olarak da bazı ilçelerimizin evsel atık sorunlarını çözmüş olacağız." diye konuştu.
Tesisin tamamlanmasının ardından merkez ilçelerin dışında Dicle, Hani, Eğil, Ergani, Bismil ve Çınar ilçelerinin katı atık sorununun da çözüleceğini aktaran Savaş, proje ile atıkları yerinde ayrıştırma sistemlerinin kurulacağını ifade etti. Savaş, şöyle devam etti:
"Kağıt, plastik ve cam atıklarımızı ülke ekonomisine kazandırmış olacağız. Diyarbakır'daki evsel atıklardan oluşan çevresel sorunların çözümüne de çok büyük bir katkı sağlayacak ayrıca bu proje ile enerji elde edeceğiz. Bu projeden elde edeceğimiz enerji ile Diyarbakır şehir merkezinin elektrik ihtiyacını karşılayacağımızı düşünüyoruz."
Günlük 4 megavat enerji üretilecek
Ramazan Savaş, projenin hayata geçmesiyle 25 yıldır çöplerin vahşi şekilde depolandığı yerin rehabilite edileceğini dile getirerek bu alanın ağaçlandırılacağına işaret etti.
Vahşi depolamanın hava kirliliğine de neden olduğuna dikkati çeken Savaş, şunları kaydetti:
"Bu depolama alanlarında biriken gazların patlama riski vardır. 25 yıldır çöp depolanan alanda biriken metan gazını sondajlama metoduyla çekip reaktörlere aktaracağız. Yaklaşık 4 megavatlık elektrik enerjisi üretmeyi planlıyoruz."
Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi,Diyarbakır
Kaynak: AA