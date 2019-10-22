Diyarbakır'ın 3 HDP'li belediyesine görevlendirilme

DİYARBAKIR'da terör soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan HDP'li Bismil, Kayapınar ve Kocaköy belediye başkanlarının yerine ilçe kaymakamları başkan vekili olarak görevlendirildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 19 Ağustos günü Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı ile Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer gözaltına alınmalarının ardından, görevlerinden uzaklaştırıldı. Diyarbakır Valiliği, görevden alınan 3 HDP'li başkanın yerine ilçe kaymakamlarının başkan vekili olarak görevlendirildiğini duyurdu.

KAYAPINAR BELEDİYE BAŞKANINA 'SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE' SUÇLAMASI

Görevden alınmalara ilişkin Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındığı belirtildi. Açıklamada, HDP'li Yılmaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç Kayapınar Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.

BİSMİL BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN PROPAGANDASI' SUÇLAMASI

Valilik, gözaltına alınan Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz'ın ise Bismil Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçu ile silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından soruşturmaların olduğunu bildirdi. Açıklamada, bu soruşturmalar kapsamında HDP'li Ayaz'ın İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel'in Bismil Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtti.

KOCAKÖY BELEDİYE BAŞKANINA 'TERÖR ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMA' SUÇLAMASI

Gözaltına alınan HDP'li başkanlarından Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlıer'in Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hakkında 'Terör örgütüne üye olma' suçundan soruşturmanın sürdüğünü belirten Diyarbakır Valiliği, Nazlıer'in İçişleri Bakanlığı'nca geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığı yerine Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak görevlendirildiğini duyurdu.