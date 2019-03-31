31 Mart 2019, 22:04
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Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat...

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Zeyyat Ceylan kazandı.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Zeyyat Ceylan kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeyyat Ceylan 89 bin 548, AK Parti adayı Hüseyin Beyoğlu 32 bin 402, CHP adayı Hebun Kaplan 2 bin 410 oy aldı.

Ceylan'ın öz geçmişi

İlk, orta ve lise eğitimini Hazro ilçesinde tamamlayan Zeyyat Ceylan, Siirt Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışan Ceylan, Eğitim Sen ve KESK şubelerinde çeşitli birimlerde görev yaptı. Bağlar, Zeyyat Ceylan, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA