Diyarbakır'ın Bağlar İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Zeyyat...

Diyarbakır
'ın Bağlar
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Zeyyat Ceylan
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Zeyyat Ceylan 89 bin 548, AK Parti
adayı Hüseyin Beyoğlu
32 bin 402, CHP
adayı Hebun Kaplan
2 bin 410 oy aldı.
Ceylan'ın öz geçmişi
İlk, orta ve lise eğitimini Hazro
ilçesinde tamamlayan Zeyyat Ceylan, Siirt
Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği bölümünden mezun oldu. 20 yıl çeşitli okullarda öğretmen olarak çalışan Ceylan, Eğitim Sen
ve KESK şubelerinde çeşitli birimlerde görev yaptı.
Bağlar, Zeyyat Ceylan, Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA