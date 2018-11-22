Diyarbakır'ın Bal'daki Takımlar Haftayı Galibiyetle Tamamladı

22 Kasım 2018 Perşembe 14:05



22 Kasım 2018 Perşembe 14:05

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1. Grup'ta yer alan Diyarbakır takımları, ligin 9. haftasını galibiyetlerle tamamladı.Bağlar Belediyespor, ligin son sırasında yer alan Ağrı Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 yenerek, hem haftayı 3 puanla kapattı hem de ligin dördüncü sırasına yükseldi. 15 puana sahip olan kırmızı siyahlı takım, 10. hafta maçında sahasında Bingöl temsilcisi K. Yıldırımspor'u konuk edecek. 25 Kasım Pazar günü Seyrantepe Spor Tesislerinde oynanacak karşılaşma, Saat 13: 00'de başlayacak.BAL'da yer alan Diyarbakır'ın bir değer takımı Yolspor ise haftayı 1-0'lık Yüksekova Belediyespor galibiyetiyle tamamladı. Oldukça çekişmeli geçen karşılaşmada, 3 puanı tek golle alan Yolspor, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını ikiye çıkararak, puanını 10'a yükseltti. 14 takımlı grupta, 10 puanla 10'nuncu sırada yer alan Yolspor, bu hafta sonu averajla ligin ikinci sırasında yer alan Ağrı 1970 Sporun konuğu olacak. Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadında Pazar günü oynanacak karşılaşma Saat 13: 00'de start alacak.25 Kasım Pazar günü oynanacak olan Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 1.Grup 10. Hafta maçlarının programı ise şöyle:"13: 00 Bağlar Belediyespor-K.Yıldırımspor. 13: 00 Erciş Gençlik Belediye-Ağrı G.Birliği. 13: 00 1955 Batman Belediyespor-Muş Menderes. 13: 00 Bitlis Özgüzelderespor-Mardin Büyükşehir. 13: 00 Yüksekova Belediyespor-1960 Silopi. 13: 00 Ağrı 1970 Spor-Diyarbakır Yolspor. 13: 00 12 Bingöl Spor-Siirt İl Özel İdaresi". - DİYARBAKIR