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Diyarbakır'ın caddeleri sosyal mesafeyle asfaltlanıyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkardığı bazalt taşlarıyla ürettiği asfaltı yollara serim çalışmaları, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyle yapıldı.

14.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 14.04.2020 15:37
Diyarbakır'ın caddeleri sosyal mesafeyle asfaltlanıyor

DİYARBAKIR'ın Bağlar Belediyesi, Karacadağ eteklerinden çıkardığı bazalt taşlarıyla ürettiği asfaltı yollara serim çalışmaları, koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyle yapıldı.

Bağlar Belediyesi'nce koronavirüs tedbirlerine yönelik alınan önlemler kapsamında  'Panik yok, tedbir var, hizmet var' sloganıyla bir çok yolda asfaltlama çalışması başlatıldı. ' Diyarbakır bazaltı' olarak bilinen Karacadağ eteklerinden çıkan siyah bazalt taşı ile asfalt üreten ilk belediye olarak bilenen Bağlar Belediyesi'nce yapılan asfalt çalışmaları koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafeyle yapıldı.

'Panik yok, tedbir var, hizmet var' sloganıyla Karacadağ eteklerinden çıkarılan ve tesislerinde yılda 600 bin ton asfalt ürettiklerini anlatan Bağlar Belediye Başkan Hüseyin Beyoğlu, dünyanın en kaliteli asfaltı olarak kabul edilen bazalt taşından elde edilen sıcak asfaltla şehir içinde yolları asfaltlamaya başladıklarını söyledi. Asfaltlama çalışmalarında sosyal mesafe kuralının uygulandığı anlatan Başkan Beyoğlu, koronavirüsle mücadele devam ederken, ilçenin ihtiyaç duyduğu diğer hizmetleri de aksatmamaları gerektiğini ifade etti. Başkan Beyoğlu, "Biz hizmetlerimize devam ediyoruz. Bağlar Belediyesi olarak Karacadağ'da bölgenin en büyük taş kırma, eleme tesisini kurduk. Yılda 600 bin ton asfalt üretiyoruz ve ilçenin caddelerinde en kaliteli asfaltı kullanacağız. Bu Türkiye'de bir ilktir. Çünkü Diyarbakır'ın bazalt taşından elde ettiğimiz kaliteli asfaltla caddelerimizi asfalt yapıyoruz dedi.

'DİĞER ASFALTLARDAN İKİ KAT DAHA UZUN ÖMÜRLÜ'

Ürettikleri asfaltın diğer asfaltlara göre iki kat daha uzun ömürlü ve kaliteli olduğuna dikkat çeken Başkan Beyoğlu, "Bağlar için gece gündüz çalışıyoruz. Koronavirüs konusunda da en üst seviyede tedbirlerimizi almışız. Tedbirlerin yanı sıra hizmetimize de devam ediyoruz. Yeter ki Bağlar halkı evinde otursun. Biz gece gündüz onların hizmetinizdeyiz, emrinizdeyiz" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Etiketler: Bağlar Belediyesi, Diyarbakır, Karacadağ, Bağlar, Güncel
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