31 Mart 2019, 21:15
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Diyarbakır'ın Çermik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazandı.

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Şehmus Karamehmetoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Şehmus Karamehmetoğlu 8 bin 834, HDP adayı Muharrem Şahin 5 bin 241, DSP adayı Nurettin Akdağ 3 bin 647 oy aldı.

-Karamehmetoğlu'nun özgeçmişi-

Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Çermik'te tamamladı. 2014'te AK Parti'den Büyükşehir Belediye Meclis üyeliğine seçildi. 2 Ekim 2016'da Çermik Belediye Başkanı Mehmet Akdağ'ın vefat etmesi nedeniyle 10 Ekim 2016'da AK Parti İlçe Başkanlığı görevinden ayrılarak belediye meclisi üyeleri arasında yapılan oylamada Çermik Belediye Başkanlığına seçildi. Karamehmetoğlu, evli ve 10 çocuk babasıdır. Şehmus Karamehmetoğlu, Diyarbakır, AK Parti, Çermik, Güncel
Kaynak: AA