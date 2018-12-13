13 Aralık 2018, 20:21
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Diyarbakır'ın Eğil İlçesinde Dicle Barajı'nın Kapaklarından Biri Koptu

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu. Görevliler, yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nın kapaklarından biri aşırı yağış dolayısıyla koptu, jandarma ve AFAD ekipleri Dicle Nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

SU BASKINLARINA KARŞI ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi için açılan kapaklardan biri koptu, jandarma ve AFAD ekipleri nehir yatağındaki yerleşim yerlerinde sel ve su baskınlarına karşı tedbir almaya başladı.

Alınan bilgiye göre, Dicle Barajı'nda son günlerde meydana gelen aşırı yağış nedeniyle biriken fazla suyun tahliyesi amacıyla 3 dolu savağı kapağı tedbir amaçlı açıldı.

2 KAPAK KAPATILDI

Bir süre sonra suyun aşırı tazyikinden dolayı kapaklardan biri koparak, akıntıya kapıldı. Dicle Nehri yatağında su seviyesinin yükselmesi üzerine 2 kapak kapatıldı.

İlçeye bağlı, Selman, Yatır, Kaya, Balaban, Akalan ve Tepecik mahallelerinde muhtarlar ve vatandaşlar sel ve taşkınlara karşı uyarıldı.

Jandarma ve AFAD ekipleri de Dicle nehri yatağındaki yerleşim yerlerinde tedbir almaya başladı.


AFAD,Jandarma,Eğil,Diyarbakır
13 Aralık 2018 Perşembe 20:21



YORUMLAR (14)
INSAN: Haberimiz olmadan dolaylı yada dolaysız yavaş yavaş öldürüyorlar bizi.
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SU UYUR DUSMAN UYUMAZ..: Emniyet amirleri aracinda olu bulunuyor! Vuruluyor! Arkasindan tren kazasi !Bunlara omce paralel Reisi Cumhurumuz Erdoganin operasyin aciklamasi vs vs..Ust uste felaket haberleri tesadif degil sanki son olarak bu. Allah sonumuzu hayretsin sanki icimizde hala kozmik hainler devrede.. Normal olan seyler bile bana paranoyak gelmeye basladi.. DEVLETIN TUM KADEMESI UYANIK OLMALI..
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TAN GÜRKAN: dayanışma nedir
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TAN GÜRKAN: dayanışma nedir
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TAN GÜRKAN: denetleme denen şey nedir
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