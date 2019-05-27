27.05.2019 13:04
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Diyarbakır'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, iki aile arasında bilinmeyen nedenle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ise yaralandı.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

İKİ AİLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlem aldı.

Diyarbakır'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı Hazro, Diyarbakır, 3. Sayfa, Güncel
Kaynak: İHA


YORUMLAR (14)
O: hanzolar işte
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GS Lİ: Cahillikte doktora yapmışız güneydoğu olarak özellikle. Bu kadar vahşet neden yaw ?
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LEGOLAS: CEHALETIN BITMEDIGINI BIR TOPLUM NASIL GELIŞEBILIR
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BAM: Avrupada 1000 lerce koy var ama bu olaylar yok katliam gibi her gunu bir tane olay....sebep saygi yok sevgi yok kibarlik yok bu ulkede en buyuk sorun kaba guclu olmayi erkek olmak sayiyor bu oldukca bu botmez ...erkek olmak akilli.olmak ahlakli olmak merhametli.olmak hoşgorulu olmak kibar olmak tir bu ulke bunu ogrenemedikçe bu olaylar bitmez nokta........
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ADİL: olan olmuş artık işin iç yüzünü bilmeden ne koşuyorsun ya
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