Diyarbakır'da İki Aile Arasında Çıkan Silahlı Kavgada Kan Aktı: 2 Ölü, 2 Yaralı

Diyarbakır'ın Hazro ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan silahlı kavgada muhtar ve babası hayatını kaybetti, karısı ile kızı da yaralandı.

İKİ AİLE ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI

Olay, öğle saatlerinde Hazro'nun kırsal Meşebağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalledeki iki ailenin fertleri arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, ailelerin diğer bireylerinin de katılımıyla büyüyüp, kavgaya dönüştü.

SİLAHLAR ÇEKİLDİ

Silahların çekildiği kavgada bazı kişiler yaralandı. Yaralılar, ihbarla mahalleye gelen sağlık görevlilerince Hazro ve Kocaköy devlet hastanelerine kaldırıldı.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Acil servislerde tedaviye alınan yaralılardan 2'si, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma mahalle ve yaralıların kaldırıldığı hastanelerde güvenlik önlem aldı.

Kaynak: İHA