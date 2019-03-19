Diyarbakır'ın İki İlçesi Doğal Gaza Kavuştu

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Nisan 2017'de Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış ve temel atma töreninde doğal gaz müjdesi verdiği Ergani ve Çermik ilçelerine dogal gaz verilmeye başlandı.Her iki ilçeye verilmeye başlanan doğal gaz ve hayata geçirilen diğer projeler için İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy'un da katıldığı toplu açılış törenleri düzenlendi.Çermik'teki törende konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, "Bize 31 Mart'ta da yeni bir başarı ve heyecan destanı yazın. Yolumuza devam edelim. Bu huzurumuz bozulmasın." dedi.Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise kaplıca turizmi ve tarım yatırımlarıyla Çermik'in refah ve kalkınma merkezi olacağını söyledi.Açılış kurdelelerinin kesilmesinin ardından meşalelerin yakılmasıyla ilçeye ilk doğal gaz verildi.Törene AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehmet Mehdi Eker, Çermik Kaymakamı Nazlı Demir, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Muhsin Eryılmaz, Çermik Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Şehmus Karamehmetoğlu ile vatandaşlar katıldı.ErganiErgani ilçesinde de 56 milyona mal olan yatırımların açılış töreni gerçekleştirildi.Burada konuşan Bakan Yardımcı Ersoy, Türkiye'nin huzuru, mutluluğu, barış ve kardeşliği için mücadele ettiklerini belirterek, "Diyarbakır'ın gecesiyle gündüzünü bir tutmak, bütün köylerini, yaylalarını ve sokaklarını güvenli bölge ve beldeler haline getirebilmek için başta sizler ve bütün kamu çok ağır bedeller ödedi. ve bugünlere geldik. Bugün Türkiye belki de tarihinin en ağır döneminde, en zor bölgede bütün terör örgütlerinin ve onların ağababalarının silahlarının namlularını ülkemize yönelttiği bir dönemde bunu başarabilmiştir." diye konuştu.Türkiye'nin bir güven istikrar ülkesini olduğunu dile getiren Ersoy, "Bu ülke artık cenaze törenlerinde ve taziyelerde buluşmasın. Bu ülke artık şehit cenazelerinde buluşmasın. Biz bu meydanlarda hizmetler için buluşalım, eğlenceler için buluşalım, halay çekmek için buluşalım, mutluluklarımızı paylaşmak için buluşalım istiyoruz." ifadelerini kullandı.Daha sonra Ergani'de hayata geçirilen projelerin açılış kurdeleleri kesildi, meşalelerin yakılmasıyla Ergani ilçesine ilk doğal gaz verilmeye başlandı.Buradaki törene de AK Parti Diyarbakır Milletvekili Eker, Diyarbakır Valisi Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Eryılmaz, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak, AK Parti Ergani Belediye Başkan Adayı Abdulvahit Güvensen ile vatandaşlar katıldı.