Diyarbakır'ın ilk sanal ofisi açıldı

Diyarbakır'ın ilk sanal ofisi açıldıDİYARBAKIR'da 2 arkadaş, salgın sürecinde kentin ilk sanal ofisini kurdu.

29.06.2020 09:31 | Son Güncelleme: 29.06.2020 09:53
Diyarbakır'ın ilk sanal ofisi açıldı
DİYARBAKIR'da 2 arkadaş, salgın sürecinde kentin ilk sanal ofisini kurdu. Toplantı ve dinlenme odasının da yer aldığı ofiste müşterilere günlük, yıllık ve haftalık çalışma imkanı veriliyor. Ayrıca sanal ofis tarafından yasal adres kiralaması yapılabiliyor.
Diyarbakırlı girişimci Aziz Pekol (45) ile Bayram Günaydın (42), işletmelere, esnek çalışma alanı oluşturmak amacıyla kentin ilk sanal ofisini açtı. Koronavirüs salgını sürecinde Diyarbakır'ın ilk sanal ofisini kuran girişimci Pekol ve Günaydın, toplantı ve dinlenme odasının da yer aldığı ofiste müşterilere günlük, yıllık ve haftalık çalışma imkanı sağlıyor. Kurulan ofiste ayrıca müşterilerin posta, kargo ve şirket bazındaki sekreterlik hizmeti sağlanıyor.
'GÜNLÜK VEYA HAFTALIK KİRALAMALAR DA YAPILIYOR'
Girişimci Aziz Pekol, koronavirüs sürecinde çalışanların işe gitmeden sanal ofis ortamından faydalanmaları amacıyla bu ofisi kurduklarını söyledi. Sanal ofiste birçok imkanın yer aldığını söyleyen Pekol, "Ofis kirası veya gayrimenkule kira ödemeden buradaki imkanlardan faydalanabilirsiniz. Günlük veya haftalık kiralamalarla oluyor. Bu ofisi ayrıca iş yeri adresininiz olarak belirleyebiliyorsunuz. Toplantılarınızı da burada yapabilirsiniz, resmi veya diğer işlemlerinizi de burada yürütebiliyorsunuz. Aynı zamanda kargo veya postalarınızı da buradan yönlendirebilirsiniz rahatlıkla" dedi.
'ALTYAPISI HAZIR OFİS'
Bayram Günaydın ise kurdukları ofiste birçok imkanın yer aldığını ifade ederek, şunları söyledi:
"Bu uygulama Türkiye'de yenidir. Bu işin adı sanal ve hazır ofislerdir. Sanal ofis resmi bir adrese sahip olabilmektir, vergi dairesine ya da ticaret odasına kayıt yaptırmak için resmi bir adres olması lazım, bu da bu şekilde buradan sağlanıyor. Hazır ofiste yerleri olmayanlar içindir, toplantı veya adres olarak gösterdiğin yer de ofisi kiralamaktır. Yıllık çok cüzi bir bedel karşılığında kendinize yasal bir adres ediniyorsunuz. Bir şirket kuracaksanız, ticaret odasına veya vergi dairesine başvurduğunuzda sizden bir adres isteyecek. Bizden aldığınız hizmetle gidip resmi kurumlarda o adresi verebilirsiniz. Bunun dışında fiziki olarak da büroyu kullanabilirsiniz. Saatlik, günlük veya haftalık olur burada toplantı yapabilmeniz için imkanlar sunabiliyoruz." Diyarbakır’ın ilk sanal ofisi açıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Diyarbakır, Güncel, Haber

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