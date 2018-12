Diyarbakır'ın İnanç ve Kültür Değerleri Fotoğrafçıların Gözdesi

04 Aralık 2018 Salı 11:13



HASAN NAMLI - Diyarbakır , inanç ve kültür değerleri ile amatör fotoğrafçıların gözdesi haline geldi.Bir dönem güvenlik gerekçesiyle gölgede kalan UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi surları, İslam aleminin 5. Harem-i Şerif'i olarak kabul edilen Ulu Cami, İçkale Müze Kompleksi, peygamber makamları ve türbeleri ile zengin tarihi ve kültürel potansiyeli bünyesinde barındıran Diyarbakır kavuştuğu huzurla dört mevsim ziyaretçilerini ağırlıyor.Hafta sonları fotoğraf tutkunlarının tercih ettiği kentteki tarihi ve inanç değerleri kış mevsiminde de objektiflere yansımaya devam ediyor.Kent merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Eğil ve Ergani ilçelerindeki, isimleri Kur'an-ı Kerim'de geçen 25 peygamberden Zülkifl ile Elyesa peygamberlerin kabirlerinin bulunduğu ziyaret tepesi, kale, Kralkızı Baraj gölü, makam dağını ziyaret eden amatör fotoğrafçılar hem hayranlık uyandıran bölgenin inanç değerlerini görme, baraj gölünde tekne turu yapma hem de fotoğraflama imkanı buluyor. Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinden gelen Siverek Fotoğraf Sanatçıları Derneği üyesi Mustafa Karayel , AA muhabirine yaptığı açıklamada, amaçlarının bölgedeki doğal güzellikleri, inanç değerlerini tanıtmak için gelecek nesiller için kayıt tutmak olduğunu söyledi.Ergani ve Eğil'i ilk kez ziyaret ettiğini ve hayran kaldığını dile getiren Karayel, "Doğal güzellikle tarihi değerler iç içe geçmiş. Mevsimin güzelliği de buna eklenince sanat harikası görüntüler ortaya çıkıyor. Çok keyif aldık. Bölgemizin gezilecek, görülecek, keşfedilecek tarihi, doğal güzellikleri var. Bunların açığa çıkarılması ve tanıtılmasını çok önemli buluyoruz." diye konuştu."Diyarbakır'da attığınız her adımda tarih var"Fotono21 Derneği üyesi Şükran Tekin de fotoğraf çekmeye başladıktan sonra doğup büyüdüğü kenti adeta yeniden keşfettiğini belirtti."Normalde aralık ayı her yerde yağmur var. Biz burada fotoğraf çekimine güneşli havada çıkabiliyoruz." ifadelerini kullanan Tekin, şöyle konuştu:"Diyarbakır'da attığınız her adımda tarih var. Fotoğraf severleri Diyarbakır'a bekliyoruz. Burada doyamayacağınız kadar kare var ve zaman size yetmiyor. Bazı şehirlerin ruhu vardır. Diyarbakır'da bu şehirlerden biri. Ruhu olan şehirlerde fotoğraf çeke çeke bitmez. Bir kültürü çektiğinizi hissediyorsunuz."Diyarbakır Fotoğraf Derneği üyesi Murat Kapan ise yıllardır Diyarbakır ve çevresindeki tarihi ve kültürel mekanları fotoğraflamaya çalıştıklarını söyledi.Kentin, her mevsim ayrı bir güzellikte olduğunu vurgulayan Kapan, aralık ayında güneşli bir günde bu güzelliklerin objektiflerine yansıdığını anlattı."Diyarbakır, birçok medeniyetin yaşadığı kadim bir yer. Dünyadaki bütün fotoğraf tutkunlarının zevkle güzel görüntü alabilecekleri bir mekan. Aralık ayında Türkiye 'nin birçok yerinde kış ortamı yaşanırken Diyarbakır'da kış, yaz, sonbahar bütün renkleri bir arada yaşayabiliyoruz." diyen Kapan, herkesi bu güzellikleri görmeye ve fotoğraflayarak kaydetmeye davet etti.