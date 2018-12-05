Diyarbakır'ın İnşaat Sektörünün 'Hanımağası' Menekşe İnci Belediye Başkanlığına Adaylığını Açıkladı

05 Aralık 2018 Çarşamba 11:13



05 Aralık 2018 Çarşamba 11:13

Diyarbakır'ın inşaat sektörünün 'Hanımağası' olarak nitelendirilen iş kadını Menekşe İnci Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Yenişehir İlçe Belediye Başkan aday adaylığı başvurusu yaptı.Diyarbakır'da yaptığı inşaatlarla adını inşaat sektörünün Hanımağası olarak duyuran iş kadını Menekşe İnci, AK Parti'den Yenişehir İlçe Belediye Başkanlığı'na aday adaylığını açıkladı. 16 yıldır inşaat sektöründe başarılı işler yapan İnci için Yenişehir ilçesinde bulunan 25 muhtar bir araya gelerek destek vereceklerini duyurdu. Destek veren herkese teşekkür eden İnci, "İnsanlığa hizmet için bu göreve talip oldum. Ben halkıma söz veriyorum. Yaptıklarım ortadadır. Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır" dedi."Derdim makam değil, halkımızın sorunlarına çözüm üretmektir"Siyasete girmesinin en büyük nedeninin halka hizmet etmek ve 'ben de varım' demek olduğunu belirten iş kadını İnci, "Halkımızı seviyorum. Zaten aday olmamı halkımız ve sevenlerim istedi. Derdim makam değil derdim halkımızın sorunlarına çözüm üretmektir, lafla değil icraatlarla hizmet etmek istiyorum. 2 günlük dünya, önemli olan mazlumun, garibanın duasını almaktır" diye konuştu.Diyarbakır halkı için çeşitli projelerinin olduğunu da dile getiren İnci, "Engelli kardeşlerimize, dul ve yetim çocuklarımıza, asker olan kardeşlerimizin ailelerine ve şehit ailelerine yönelik projelerim var. Devletimi, bayrağımı, halkımı seven biriyim. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 17 yılda büyük devrim niteliğinde hizmetler yaptı ve yapmaya devam ediyor. Hatırlarsanız sağlıkta ne çileler çekiyorduk. Hepimiz hatırlarız doktora muayene olmak için kuyruklarda beklerdik. Sabahın erken saatlerinde gelirdik sıra numarası alırdık eczanede kuyruk, doktorlar muayenesine çağırmadan hastalara bakmıyorlardı. Şimdi ise her şey mükemmel. Yaşlı hastalara evlatları bile sahip çıkmıyorlardı şimdi ise evde bakım ücretleri refakatçiye para ödeniyor. Duble yollar yapılıyor ve anlatmakla bitiremeyeceğimiz hizmetler yapılmaktadır. Diyarbakır'ımız da hizmete susamıştı ve kısa sürede güzel ilimize güzel hizmetler yapıldı" şeklinde konuştu."Gençlerimizi koruyup, kollayacağız"Halk için hizmet yaptığına işaret eden İnci, "Özellikle gençlerimiz işsizlikten dolayı eziliyorlar. Bu gençlerimize istihdam vererek, onlara annelik ve ablalık yapıyoruz. Bu kentimize ekonomik anlamda büyük katkı sunuyorum. İnşaat sektöründeyim. Kadın halimle 300 kişiyi istihdam ediyorum. Sadece 300 kişi değil binlerce kişiye ekmek vermenin mutluluğunu yaşıyorum. Biz anneler gençlerimizin kötü olaylara karışmalarına müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu."İstihdama ağırlık verecek projeler yapacağız"Aday gösterilmesi durumunda istihdam ağırlıklı projeler yapacağını ifade eden İnci, "Proje üzerine proje sunacağız. Elazığ, Şanlıurfa'da fabrikalar vardır. Orada yaşayan insanlar işlerine gidip geliyorlar. Kafaları rahat. Bizim burada ise fabrika yok. Sadece inşaat sektörü var. Ben aday olsam, en büyük hayalim bütün gençleri istihdam edecek iş sahaları açmak olacaktır. Şehrimizde kötülük olmaz. Herkes kardeş olacak. Herkes evine bir lokma ekmek götürebilecek. Öncelikle fakir ve fukara insanlara yardım edeceğiz. Şehrimizin fakir ve yoksul kesimin anneleriyim ve ablalarıyım. Aday olsam da olmasam da hep yanlarında olacağım. Bin kişiye ekmek verdiğim zaman yaradanıma şükrediyorum. ve keşke bunlar gibi 500 fakir insanıma iş verebilseydim diyorum. Hep bu dua ediyorum. Eğer ben halkım için faydalıysam Allah nasip etsin, faydalı değilsem hiç olmasın daha iyidir" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR