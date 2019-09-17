Haberler » Güncel » Haber

Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı

Diyarbakır'ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.

17.09.2019 08:51Diyarbakır'ın Kulp Belediyesine kayyum atandı
Diyarbakır'ın dün çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan HDP'li Kulp İlçe Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın yerine Kaymakam Mustafa Gözlet kayyum olarak atandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Kulp Belediye Başkanı Mehmet Fatih Taş'ın Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçları nedeni ile tutuklandığı belirtildi. Açıklamada, "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütü propagandası yapmak suçları kapsamında hakkında devam eden 5 ayrı soruşturma ve 1 kovuşturma ile 12 Eylül 2019 tarihinde Ağaçkorur Mahallesi'nde 7 vatandaşımızın şehit olması ile sonuçlanan hain terör saldırısı üzerine Kulp Cumhuriyet Başsavcılığının silahlı terör örgütüne üye olma, terör örgütü propagandası yapmak, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma suçlarını esas olarak başlattığı soruşturma sürecinde Kulp Sulh Ceza Hakimliğinin 16 Eylül 2019 tarihli kararı ile tutuklanmış olması göz önünde bulundurularak, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddelerine istinaden Bakanlığımızın 16 Eylül 2019 tarihli onayı ile geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığımız tarafından görevinden uzaklaştırılmış, Belediye Kanunu'nun 45'inci maddesi uyarınca yine Belediye Kanunu'nun 46'ncı maddesi kapsamında Kulp Kaymakamı Mustafa Gözlet Kulp Belediye Başkan Vekili olarak valiliğimizce görevlendirilmiştir" denildi. - DİYARBAKIR

Mehmet Fatih Taş, Diyarbakır, Kulp, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
11:01 Rize'de ormana çöp depolama alanına tepki
11:00 Batman'da mısır hasadı başladı
11:00 FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanması"na yönelik operasyon
11:00 Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 25 kişi gözaltında
11:00 Oğlu için "glütensiz pişmaniye" üretti
11:00 Trans bireyi 22 bıçak darbesiyle öldüren sanık hakim karşısında arşiv
11:00 Adnan oktar davası öncesi silivri'de geniş güvenlik önlemi