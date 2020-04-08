Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

08.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:42
Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile kulüpler, Diyarbakır 'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
TFF ve TBF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Kulp, Spor
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Spor ››Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısı - Spor
Yorumlar

Spor Manşet

Haberler

F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim Spor
F.Bahçeli yıldız ayrılık ateşini yaktı: Obra giderse, ben de giderim
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın Spor
Şota yine şaşırttı: 9 ay sonra doğum patlaması olursa şaşırmayın
Cengiz Ünder’e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı Spor
Cengiz Ünder'e korona darbesi! Roma, ilk sıraya onu yazdı
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı Spor
Liverpool efsanesi, kızıyla birlikte kaza geçirip hastaneye kaldırıldı
Wanda Nara, ’Sen ne biçim annesin?’ diyen eski eşine patladı Spor
Wanda Nara, "Sen ne biçim annesin?" diyen eski eşine patladı
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi Spor
Takımdan ayrılması gündemde olan Falcao için G.Saray kararını verdi
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız Spor
Beşiktaş taraftarına müjde: 1 yıllık sözleşme imzalayacağız
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı Spor
Mourinho korona yasağını hiçe saydı! 4 futbolcuya parkta idman yaptırdı

Son Dakika Spor Haberleri

15:19: Yunusemreli tekvandocular 'uzaktan' antrenman yaptı - Spor 15:17: Hakem Eren Ferhat Çelik ve eşi korona virüs savaşını kazandı - Spor 14:59: Son Dakika: FIBA'dan corona virüs kararı! Tarihler belli oldu - Spor 14:59: Bulgaristan'da CSKA Sofya corona virüs (koronavirüs) dinlemedi, antrenman yaptı - Spor 14:59: Karantinadaki milli sporcu, özel otobüsle İstanbul'a gönderildi - Spor 14:58: Sloukas'tan ayrılık sinyali: Obradovic giderse, benim de durumum değişebilir - Spor 14:42: Şota Arveladze: Koronavirüs nedeniyle, 9 ay sonra doğum sayılarında patlama olursa şaşırmayın - Spor 12:50: Roma, Cengiz Ünder'i satılacaklar listesinin ilk sırasına koydu - Spor 12:03: Maxi Lopez'in suçladığı Wanda Nara kendisini savundu: Bana minnettar olmalıydı - Spor 12:02: Trafik kazası geçiren Liverpool'un eski futbolcusu John Arne Riise ve kızı hastaneye kaldırıldı - Spor 11:30: Koronavirüsü yenen kadına, virüsten hayatını kaybeden oğlunun acı haberi verilemedi - Haberler 09:35: Koronavirüsün en temel belirtisi değişti: Yüksek ateş tek başına belirleyici değil - Haber