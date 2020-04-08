Diyarbakır'ın Kulp ilçesindeki terör saldırısı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile kulüpler, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen ve 5 sivil vatandaşın şehit olduğu saldırı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
08.04.2020 13:42 | Son Güncelleme: 08.04.2020 13:42
TFF ve TBF ile Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve İstanbul Başakşehir kulüpleri, yayımladıkları mesajlarda saldırıda şehit olanlar için Allah'tan rahmet, yakınları ve Türk miletine başsağlığı dileğinde bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: Türkiye Futbol Federasyonu, Diyarbakır, Kulp, Spor