Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi Lice'de düzenlenen operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz...

16.04.2020 09:26 | Son Güncelleme: 16.04.2020 09:27
Diyarbakır 'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi
Lice'de düzenlenen operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonlarda bir terörist sağ bir terörist ise ölü olarak etkisiz hale getirildi. Operasyonlarda zaman ayarlı patlayıcı ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Lice İlçesi kırsalında 14 Nisanda terör örgütüne yönelik başlatılan Şehit Jandarma Binbaşı Ümit Çelik istihbarata dayalı nokta operasyonunun başarıyla tamamlandığı belirtildi. Açıklamada, "Söz konusu operasyonda Biji Amed kod adlı H.K. ölü, Laşer Cem kod adlı F.Ö. isimli terörist sağ olarak etkisiz hale getirilmiş, operasyonun devamında 15 Nisan 2020 Çarşamba günü, teröristlerce kış üstlenmesi maksadıyla kullanılan, 1 adet sığınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. Sığınakta, plastik kova içerisine dijital saat kullanılarak hazırlanmış, 1 adet zaman ayarlı el yapımı patlayıcı madde ele geçirilmiş, patlayıcı madde imha timi tarafından emniyetli şekilde yerinde imha edilmiştir. Gerçekleştirilen temas ve adli arama neticesinde, bahse konu sığınak ve araziye jelikan bidonlar içerisine gizlenmiş 3 adet roketatar mühimmatı, bin 680 adet küçük pil, 140 adet büyük pil, 1 adet 4'lü pil bloğu, 1 adet 6'lı pil bloğu, 2 adet küçük tüp, 15 metre elektrik kablosu, 100 kilogram gıda malzemesi ile çok sayıda giyim, yaşam, tıbbi malzeme ve örgütsel doküman ele geçirilmiş, ele geçen delil niteliğine haiz olan malzemelere el konulmuş, diğer malzemeler yerinde imha edilmiştir. Yapılan operasyon esnasında teröristleri, ikamet ettikleri evlerinde barındıran H.O., D.O. ve T.O. isimli şüpheliler yakalanarak haklarında 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan adli işlemlere başlanılmıştır" denildi. Diyarbakır’ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Lice, 3. Sayfa
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Koronavirüsten ölen Haydar Baş’ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı Haberler
Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı
Koronaya yakalanan şarkıcıdan ’Hastalığı nasıl kaptın?’ sorusuna yanıt Haberler
Koronaya yakalanan şarkıcıdan "Hastalığı nasıl kaptın?" sorusuna yanıt
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu Haberler
Çoban köpeğine pusu kuran kurtların hesaba katmadıkları bir şey oldu
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye’de çekilen bu kare pes dedirtti Haberler
Uyarılar peş peşe yapılırken Türkiye'de çekilen bu kare pes dedirtti
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi Haberler
Dün gece tahliye olan Alaattin Çakıcı, ilk kez görüntülendi
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor Haberler
Araç sahiplerini sevindirecek gelişme! Motorine büyük indirim geliyor
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım Haberler
Yellenme sesinin duyulduğu programla ilgili iddialı çıkış: Kalıbımı basarım
Haberler ›› 3. Sayfa ››Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

10:31: Cezaevinden çıktı, kaza yaptı - Haberler 10:30: Yasaklara uymadılar 44 bin lira ceza yediler - Haberler 10:29: Bakan Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov ile video konferans yoluyla görüştü. - Haberler 10:23: Yangın çıkan depodaki otomobil ve motosiklet hurdaya döndü - Haberler 10:23: Bursa'da diş hekimini bıçaklayan zanlının akli dengesi yerinde çıktı - Haberler 09:58: Koronavirüse yakalanan şarkıcı Levent Dörter, virüsü nasıl kaptığını anlattı 09:49: Son dakika: Araç sahipleri dikkat! Motorine 21 kuruş indirim geliyor 09:21: Koronavirüse rağmen İstanbul'da fuhuş pazarlığı - Haberler 09:06: Son dakika: MEB, koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmalarını yürüttüğü ilk solunum cihazını üretti 23:34: Son Dakika: Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda bir askerimiz şehit oldu 23:09: Koronavirüsten ölen Haydar Baş'ın tabutundaki siyah örtünün sırrı ortaya çıktı