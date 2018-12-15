Diyarbakır'ın Lice, Kulp ve Silvan İlçelerindeki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı

Diyarbakır
'ın Lice
, Kulp
ve Silvan
ilçelerindeki bazı köy ve mezralarında ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Lice, Kulp ve Silvan ilçeleri mülki sınırları içerisindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarının, uçaksavar mevziilerinin tahrip edilmesi ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması ve sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun ilgili maddeleri gereğince, belirtilen bölgelerde Lice ilçesine bağlı olan, Budak, Dallıca, Türeli, Tepe, Kabakaya, Kutlu ve Oyuklu köyleri ile bağlı mezraları, Kulp ilçesine bağlı olan, Çukurca
, Akbulak, Demirli
, Bayırköy
, Düzce
, Temren, Taşköprü
, Güleç, İnkaya, Barın, Üçkuyu
ve İnan köyleri ile bağlı mezraları, Silvan ilçesine bağlı olan, Dolaplıdere ve Dağcılar köyleri ile bağlı mezralarında 13 Aralık
2018 Perşembe günü saat 06.00'dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 14 Aralık
2018 Cuma günü saat 24.00 itibariyle kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi. - DİYARBAKIR
Diyarbakır,Silvan,Kulp,Lice
15 Aralık 2018 Cumartesi 10:04