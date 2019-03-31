Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı Naşide...

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Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Naşide Toprak kazandı.Kesin olmayan sonuçlara göre, Naşide Toprak 20 bin 963, AK Parti adayı İskan Cihangir 6 bin 298, CHP adayı Gülistan Baysal 347 oy aldı.-Toprak'ın öz geçmişiToprak, Sur ilçesinde doğdu, ilk ve orta öğrenimini Diyarbakır'da tamamladı. 2014 yılındaki yerel seçimlerde DBP'den Bağlar İlçesine belediye meclis üyesi seçilen Toprak, 2017 yılında DBP Diyarbakır il yönetimde görev aldı.