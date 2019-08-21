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Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde gelin meselesi yüzünden üç aile arasında çıkan silahlı kavgada 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

21.08.2019 08:38
Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Diyarbakır Silvan'da üç ailenin fertleri arasında gelin meselesiyle çıkan tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada 1'i kadın 5 kişi ölürken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Güvenlik güçleri de olayların büyümemesi için bölgede geniş çaplı önlem aldı.

Gökçetevek köyünde ikamet eden Enver Tekin, henüz belirlenemeyen nedenle Poyraz ailesine gelin verdiği kızı Gülşen Poyraz'ı evine getirdi. Bunun üzerine Poyraz ailesi bireyleri Gülşen'i geri almak için Enver Tekin'in evine geldi.

Burada iki aile mensupları arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüşürken, bu sırada Narin ailesi mensupları da Tekin ailesine destek için geldi.

ÖLENLERİN VE YARALANANLARIN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Olayda, Aziz Narin (22), Halise Narin, Gökhan Narin (22) ve Edip Oğraş ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi hayatını kaybetti. Cevat, Felak, Mevlüt, Burak, Münevver ve Cevat Narin ile Teğmen Yapıcı ve Fırat Tekin ise yaralandı.

GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI

Köy sakinlerinin haber vermesi ile olay yerine çok sayıda 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Diyarbakır'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Jandarma ekipleri köye giriş çıkışları kapatırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da 3 aile çatıştı: 1'i kadın 5 kişi öldü, 8 kişi yaralı

Diyarbakır, Silvan, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (68)
DERYA: DOĞUDA HEP VAR BÖYLE ŞEYLER BİR ÖLDÜRMEYİ BİLİYORLAR EĞİTİM ŞART
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İST.: poyraz ailesinden kimseye bişey olmamış. olan 3. aileye ve kızın ailesine olmuş. bu nasıl bi zihniyet nasıl kin nasıl öfke. bizler imandan uzaklaştıkça bu olayların sonu gelmez. kuran ve sünnetten uzak olan insan denilen canlılar bu olaylara mahkumuz. birde dalga geçenler var yazık. bir can bu kadar ucuz mu ?
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ALEVİ: CEHALETİN OLDUĞU YERDE BU TÜR OLAYLARIN OLMASI KAÇINILMAZ OLUYOR. YETİŞTİRME USULÜ KALEMLE DEĞİLDE SİLAHLA OLDUĞU İÇİN İŞLERİ BÖYLE ÇÖZÜYORLAR.
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DERİN GÖLGE: EN BÜYÜK DÜŞMAN CAHİLLİKTİR ONU ÖLDÜRÜN İNSANLAR YAŞASIN
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BUKEZİSİMSİZ: Verilen bilgiye göre kavga eden taraflar olan Poyraz ve Tekin ailesinden ölen yok, destek için gelen Narin ailesinden ölen var. Buradan çıkarılacak ders önemli.
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DERMAN: Bu ölümlü dünyada neden kavga ediyoruz.
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VEYS: ölmek için
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XXX: çokmu komik karektersizler gülüyorsunuz
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ZZZ: Cehaletin olduğu her yer de hayat dramatik komedi olur. Baktın bir taraf cahil ise sen cehaletten uzak duracaksın, sen cahil olduğunun farkında değilsen de sabrı ve merhameti öğreneceksin. ha hiç biri olmuyorsa başkasını değil kendini vuracaksın.
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ERTAN BEY: Karaktersizler ırkçılık olunca hoşlarına gider basınıza gelsın bakalım boyle guluyormusunuz.
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