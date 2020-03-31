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Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sessizlik hakim

Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılan tarihi ve turistik mekanlarda sessizlik hakim.

31.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:13
Diyarbakır'ın tarihi mekanlarında sessizlik hakim
Diyarbakır 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını önleme çalışmaları kapsamında ziyarete kapatılan tarihi ve turistik mekanlarda sessizlik hakim.
Kovid-19 salgınını önleme çalışmaları kapsamında, İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelgenin ardından, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) "Dünya Kültür Miras Listesi"nde yer alan Diyarbakır Surları ve Hevsel Bahçeleri çevresindeki işletmeler kapatıldı.
Tarihi Sur ilçesindeki İçkale'de her gün çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Hazreti Süleyman Camisi ile 27 sahabe türbesinin bulunduğu alan, Diyarbakır Müzesi ve çevresindeki Millet Bahçesi'nde sakinlik gözleniyor.
Hasan Paşa Hanı ve tarihi Ongözlü Köprü çevresinde bulunan kafe, çay bahçesi ve lokantaların da faaliyetlerine geçici süre ara vermesi nedeniyle bu alanlarda da sosyal yaşam sona erdi.
Cahit Sıtkı Tarancı Müze Evi, Ahmet Arif Edebiyat Müze Kütüphanesi ile Diyarbakır Kültür Evinin de tedbirler kapsamında geçici süre kapatılmasının ardından söz konusu tarihi mekanların bulunduğu sokak sessizliğe büründü.
Sur ilçesinde tespih satan Nuri Tunç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, insan yoğunluğunun azalmasıyla iş yerini günün belirli saatlerinde kısa süreliğine açtığını söyledi.
Çevrelerinde bulunan tarihi mekanlardaki işletmelerin kapalı olduğunu dile getiren Tunç, "Daha önce burada adeta iğne atsan yere düşmezdi. O kalabalıklar artık yok. İnsanlar şu anda evinde." ifadesini kullandı.
Tunç, bu süreçte insanların evinde kalması gerektiğine işaret ederek şöyle konuştu:
"İstiyoruz ki en kısa sürede bu virüs ortadan kalksın. İnsanlar bunun için üzerine ne düşüyorsa yapması gerekir. Bu sorumluluk bilincinde hareket edilmeli. Temennimiz Rabb'imin yardımıyla bu virüsü ortadan kalkması ve toplumun feraha kavuşması."
Hasan Paşa Hanı'nda esnaf Said Özkal da yasak kapsamında yer almayan iş yerini her gün kısa süreliğine açtığını belirtti.
Dünyayı etkileyen koronavirüs ile mücadele için vatandaşların yetkililerin uyarılarını dikkate alması gerektiğini anlatan Özkal, vatandaşların genelinin çağrılara uyarak dışarı çıkmadığını dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, Sur, Güncel
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