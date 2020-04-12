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Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

12.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:06
Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor
Diyarbakır 'ın Sur Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'ın Sur Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu kentin dört bir yanındaki talepleri karşılıyor. Sur İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri, Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kolileri tek tek adreslere dağıtmaya devam ediyor. Kolilerin dağıtıldığı vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, ekibin kapılarına kadar yardımı getirip destek olduklarını dile getirerek, "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"Evden çıkmasınlar, biz geliriz"

Sur İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeli Mahmut Albayrak, vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinden çıkmamalarını istedi. Yardımların kendileri tarafından ulaştırıldığını aktaran Albayrak, "Şu an Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi olarak 7 gün 24 saat çalışmaktayız. Vatandaşların bütün taleplerini sisteme ekliyoruz, gerek belediye, jandarma ve polis ile koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bize gelen talep neticesinde ilgili kurumlar talepleri dikkate alarak gıda veya yardımlarla ilgili taleplerde biz kendimiz kişilerin adreslerine gıda ve ekmek götürüyoruz. Bunların dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bize gönderdikleri gıda kolilerini dağıtıyoruz. Bugün itibarı ile 3 ekip ile 250 koli gıda dağıtımı yapacağız. Vefa grubu olarak özellikle 60 yaş üzeri ve kronik hastalara bizzat kendimiz kapılarına kadar teslim edip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu riski herkes taşıyor, evde kaldıkça bu risk azalır. Eğer bunu aşmak istiyorsak evde kalmalıyız. Biz çalışıyoruz vatandaşlara hizmet götürmek için, ihtiyaçları karşılıyoruz, evden çıkmalarına gerek yok. Lütfen evde kalsınlar, biz gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Sur Kaymakamlığı, Diyarbakır, Sur, Güncel
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