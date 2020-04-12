Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor

Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.

12.04.2020 15:19 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:21
Diyarbakır 'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor
DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu ekipleri, sokak sokak gezerek ihtiyaç sahiplerinin taleplerini yerine getiriyor.
İçişleri Bakanlığınca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Diyarbakır'ın Sur İlçe Kaymakamlığı tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu kentin dört bir yanındaki talepleri anında karşılıyor. Sur İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma ekipleri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kolileri tek tek adresine dağıtmaya devam ediyor. Kolilerin dağıtıldığı vatandaşlardan Mehmet Yılmaz, ekibi iyi bulduklarını kapılarına kadar yardımı getirip destek olduklarını dile getirerek "Allah devletimizden razı olsun" dedi.

"Evden çıkmasınlar biz geliriz"
Diyarbakır Sur ilçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma personeli Mahmut Albayrak ise vatandaşlara çağrıda bulunarak evlerinden çıkmamaları istedi. Yardımların kendileri tarafından ulaştırıldığını aktaran Albayrak, "Şuan Vefa Sosyal Destek Grubu ekibi olarak 7 gün 24 saat çalışmaktayız, vatandaşların bütün taleplerini sisteme ekliyoruz, gerek belediye, jandarma ve polis ile koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bize gelen talep neticesinde ilgili kurumlar talepleri dikkate alarak gıda veya yardımlarla ilgili taleplerde biz kendimiz kişilerin adreslerine gıda ve ekmek götürüyoruz. Bunların dışında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinin bize gönderdikleri gıda kolilerini dağıtıyoruz, bugün itibari ile 3 ekip ile 250 koli gıda dağıtımı yapacağız. Vefa grubu olarak özellikle 60 yaş üzeri ve kronik hastalara bizzat kendimiz kapılarına kadar teslim edip ihtiyaç sahiplerine ulaşıyoruz. Bu riski herkes taşıyor, evde kaldıkça bu risk azalır, eğer bunu aşmak istiyorsak evde kalmalıyız. Biz çalışıyoruz vatandaşlara hizmet götürmek için, ihtiyaçları karşılıyoruz evden çıkmalarına gerek yok. Lütfen evde kalsınlar biz gerekli çalışmaları yapıyoruz" diye konuştu. Diyarbakır’ın ’vefalıları’ çalışmalarına devam ediyor

Kaynak: İHA

Etiketler: Vefa Sosyal Destek Grubu, Diyarbakır, Sur, Genel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

genel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Arda Turan’ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim Haberler
Arda Turan'ın hamile eşinden doğum yorumu: Gerekirse tek giderim
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine’den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Haberler ›› genel ››Diyarbakır'ın 'vefalıları' çalışmalarına devam ediyor - Haberler

Son Dakika genel Haberleri

15:53: İstanbul Tıp Fakültesi'ndeki Coronavirüs Hastalarına Robotlar Bakacak - Haberler 15:53: Rus Doktor Uyarıyor: Yeni Tip Coronavirüs Tamamen Yok Olmayacak! - Haberler 15:51: Bakan Albayrak: "Aylık bin 170 lira maaş desteğini sağlayacağız" - Haberler 15:44: Uygulama noktasında sürücülerin ateşleri ölçüldü - Haberler 15:43: İngiltere'de 1.5 kişinin karantinada yiyecek bulamadığı açıklandı - Haberler 15:42: Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu 13:50: Akşener: Bilim Kurulu'nun bile haberi yoktu; Erdoğan'ın canı istedi, yasak ilan edildi - Haberler