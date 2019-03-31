31 Mart 2019, 23:18
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Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı...

Diyarbakır

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Belgin Diken kazandı.

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde belediye başkanlığını HDP adayı Belgin Diken kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Diken 46 bin 458, AK Parti adayı Hüseyin Cengiz 24 bin 929, CHP adayı Abdurrahman Berat Aktaş 2 bin 345 oy aldı.

Diken'in öz geçmişi

İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Belgin Diken, Anadolu Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı yönetiminde görev alan Diken, evli ve 2 çocuk annesidir. Belgin Diken, Halkların Demokratik Partisi, Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA