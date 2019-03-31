Diyarbakır'ın Yenişehir İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, Hdp Adayı...

Diyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesinde belediye başkanlığını HDP
adayı Belgin Diken
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Diken 46 bin 458, AK Parti
adayı Hüseyin Cengiz
24 bin 929, CHP
adayı Abdurrahman Berat Aktaş
2 bin 345 oy aldı.
Diken'in öz geçmişi
İlk, orta ve lise eğitimini Diyarbakır'da tamamlayan Belgin Diken, Anadolu Üniversitesi
Sosyoloji Bölümü'nden mezun oldu. HDP Yenişehir İlçe Başkanlığı yönetiminde görev alan Diken, evli ve 2 çocuk annesidir.
Belgin Diken, Halkların Demokratik Partisi, Yenişehir, Diyarbakır, Güncel
Kaynak: AA