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Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

İşçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralıDİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi.

28.10.2019 15:55
İşçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı
DİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonet takla atarak, tarlaya devrildi. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Soğanlı köyü mevkisinde meydana geldi. Bedri Gültekin'in kullandığı inşaat işçilerini taşıyan 21 AAS 519 plakalı kamyonet, kontrolden çıkıp, takla attı. Pamuk tarlasına devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Diyarbakır işçi taşıyan kamyonet takla attı 5 yaralı

İşçi, Güncel

Kaynak: DHA


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