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DİYARBAKIR İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı

İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldıKORONAVİRÜS nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.

21.03.2020 22:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 22:04
İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı
KORONAVİRÜS nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına yönelik Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına Diyarbakır 'da itfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak destek verdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında sağlık çalışanlarının verdiği mücadeleye destek amacıyla 3 gün önce sosyal medya hesabında başlattığı 'Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır' çağrısına her akşam saat 21.00'i gösterirken Türkiye'de milyonlarca kişi evlerinin balkon ve pencerelerine çıkarak alkışlarıyla destek veriyor. Diyarbakır'da bu akşam yapılan destek çağrısına itfaiye erleri de katıldı. İtfaiye erleri, araçlarıyla siren çalarak, koronavirüs nedeniyle özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına destek verdi.
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DİYARBAKIR İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı

Kaynak: DHA

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DİYARBAKIR İtfaiye erleri, sağlık çalışanları için siren çaldı
Etiketler : fahrettin koca, Diyarbakır, İtfaiye, Güncel

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