Haberler » Güncel » Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan Sason'a ziyaret - Haber

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan Sason'a ziyaret

Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, önceki dönemlerde İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Batman'ın Sason ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

13.12.2019 13:55 | Son Güncelleme: 13.12.2019 14:00Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Başoğlu'ndan Sason'a ziyaret
Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, önceki dönemlerde İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı olarak görev yaptığı Batman'ın ilçesini ziyaret ederek çeşitli temaslarda bulundu.

Tuğgeneral Başoğlu, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği ilçede, Kaymakam Abdullah Özadalı, İlçe Jandarma Asayiş Bölük Komutanı Binbaşı Muhammed Topal, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Murat Sudagezer, güvenlik korucuları ve ilçedeki kanaat önderleri tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta kendisini karşılayanlarla bir süre sohbet eden Tuğgeneral Başoğlu, daha sonra ilçede faaliyet gösteren Çok Amaçlı Toplum Merkezi ile askeri birlikleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyarette Başoğlu'na İl Jandarma Komutanı Albay İsa Çakmak eşlik etti. - BATMAN

Diyarbakır, Jandarma, Sason, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:54 ADNAN OKTAR DAVASINDA 91 KİŞİYE TAHLİYE - Haber
14:54 Balıkesir merkezli 14 ilde FETÖ'nün adliye yapılanmasına yönelik operasyon - Haber
14:54 Tekirdağ'da zimmetine para geçirdiği iddia edilen banka çalışanı tutuklandı - Haber
14:54 Hindistan'da vatandaşlık yasasındaki değişikliğe protestolar sürüyor - Haber
14:54 Samsun'dan kısa kısa - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
11:33 Sigorta şirketlerini 4 milyon lira dolandıran çeteye operasyon - Haber
11:18 Apartman sakinleri, yangından kaçmak için kurulan köprüde misafirliğe gidiyor - Haber
10:36 Yaralı kargayı evinde besleyen kadına bin 294 lira ceza - Haber
13.12.2019 14:56:50