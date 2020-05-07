Haber, Son Dakika, Haberler

DİYARBAKIR Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attıDİYARBAKIR'da, jandarmayı görünce duraklayan ambulanstan yol kenarına atıldığı belirlenen 6 valizde, 112 kilo esrar ele geçirildi.

07.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 07.05.2020 11:46
Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı
DİYARBAKIR'da, jandarmayı görünce duraklayan ambulanstan yol kenarına atıldığı belirlenen 6 valizde, 112 kilo esrar ele geçirildi. İstanbul'dan hasta olduğunu beyan edip ambulansı kiralayarak geldiği Diyarbakır'ın Lice ilçesinde telefonla irtibat kurduğu kişiden esrarı teslim alan F.B. ile ambulans şoför ve 2 görevli gözaltına alındı.
Bingöl- Diyarbakır karayolunda hareket halindeki ambulans, Sur İlçesi Mermer Jandarma Karakol Komutanlığı önünde yol kontrol noktasına yaklaşık 100 metre mesafede durakladı. Kısa süre sonra hareket eden ambulans, kontrol noktasına geldiğinde jandarma tarafından durduruldu. Ambulans ve kontrol noktasına yaklaşınca durduğu yerde kontrol yapıldı. Jandarma yol kenarına atılmış 6 parça valiz içerisinde, özel olarak hazırlanarak jelatine sarılmış, satışa hazır vaziyette 112 kilo esrar ele geçirdi. Ambulans şoförü ve 2 görevli ile ambulansı İstanbul'dan kiraladığı belirlenen F.B. gözaltına alındı.
HASTA OLDUĞUNU BEYAN EDİP, AMBULANS KİRALAMIŞ
İstanbul'da yaşayan F.B.'nin, hasta olduğunu ve Diyarbakır'a gitmesi gerektiğini beyan ederek özel bir şirketten ambulansı kiraladığı saptandı. Diyarbakır'a yaklaştıklarında F.B.'nin fikir değiştirerek Lice'ye gitmesi gerektiğini söylediği belirlendi. F.B.'nin Lice'de telefon ile irtibat kurduğu kişiden 6 parça valizi teslim alıp, ambulansa koyduğu, ardından da görevlilere İstanbul'a dönmek istediğini söylediği tespit edildi.
ŞOFÖR VE GÖREVLİLER SERBEST BIRAKILDI
Ambulans şoförü ve 2 görevli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. F.B.'nin sorgusu sürerken, esrarı teslim aldığı kişilerin yakalanması için de çalışma başlatıldı. DİYARBAKIR Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: BDDK, TL’ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
İngiltere hükümeti, Türkiye’den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti Haberler
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti Haberler
2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü Haberler
Kiraladığı lüks cipi denize atan şahıs, hiçbir şey olmamış gibi yürüdü
’Ölmek ne garip şey anne’ notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı Haberler
"Ölmek ne garip şey anne" notunu bırakıp kaybolan genç ortaya çıktı: Canım sıkılmıştı
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Jandarmayı görünce kiralık ambulansla taşıdığı esrarı yol kenarına attı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:41: ANTALYA Seyir halindeki otomobil, alev alev yandı - Haber 15:41: Süer ailesinden taziye mesajı - Haber 15:41: Uşak'ta yurttaki karantina süreleri dolan 189 kişi tahliye edildi - Haber 15:40: Karaman Belediyesi alt ve üst yapı çalışmalarına devam ediyor - Haber 15:40: "Türk sanayisinin zayıflamasına müsaade etmeyeceğiz" - Haber 15:09: Saadet Partisi, hükümetin maske dağıtım sürecini Süper Mario oyunuyla eleştirdi - Haber 15:06: Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi - Ekonomi 14:32: Son Dakika: Danıştay Başkanlığı'na Zeki Yiğit seçildi - Haber 12:38: 2 çocuk babası şahıs, basketbol sahasında kendini asarak intihar etti - Haberler 08:35: İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor - Haberler