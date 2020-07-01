DİYARBAKIR Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu

Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savunduDİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., kendisini "Bir hata yaptık" diyerek, savundu.

01.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 01.07.2020 11:21
Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu
DİYARBAKIR'ın Hani ilçesinde elektrik dağıtım şirketi tarafından devam eden altyapı çalışmaları sırasında, evine kaçak hat çektiği belirlenerek gözaltına alınan M.E., kendisini "Bir hata yaptık" diyerek, savundu.
Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi tarafından Hani ilçesinde iletim hatlarının yer altına alınması için yaklaşık 10 milyon lira harcama yapıldı. Çalışmayla yılda 25 milyon kilovatsaat enerji tasarrufu sağlanması hedefleniyor. Şebeke altyapı çalışmaları henüz tamamlanmadan gelen ihbar üzerine Merkez Mahallesi Karakoç Sokak'ta yapılan araştırmada ise yeni hatta kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Kazıyı yaptığı saptanan M.E. önce, "Atık su giderini onarıyoruz" dedi. Bu yanıt karşısında ikna olmayan ekipler, polisi aradı. Polis ekipleri ve Dicle Elektrik görevlileri, toprak altında pense, maket bıçağı ve kablo parçaları buldu. 60 metre uzunluğundaki yeraltı kablosunun da kaçak bağlantı için tahrip edildiği görüldü. Evine kaçak hat çektiği saptanması üzerine gözaltına alınan M.E., kendini, "Bir hata yaptık" diyerek savundu. Sorgusunun ardından M.E., adliyeye sevk edildi. DİYARBAKIR Kaçak elektrik hattı çekti, ’Bir hata yaptık’ diyerek kendini savundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Dicle Elektrik Dağıtım, Dicle, Hani, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Kaçak elektrik hattı çekti, 'Bir hata yaptık' diyerek kendini savundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Dini nikahlı eşini 25 bıçak darbesiyle öldüren sanığa indirimsiz müebbet - Haber 11:22: Dışişleri Bakanlığından GDAÜ Dönem Başkanlığı açıklaması - Haber 11:22: Çanakkale'de Kabotaj Bayramı kutlandı - Haber 11:21: Son dakika haberleri! Denizli'de kurutmak için serilen yaklaşık 1 ton kekik çalındı - Haber 11:21: Son dakika haberi... Tayland'da Kovid-19'a karşı önlemler gevşetilmeye devam ediyor - Haber 11:13: Barış Murat Yağcı, Instagram'daki bir paylaşımına 9.9 milyon yorum alarak dünya rekoru kırdı - Magazin 10:07: Normalleşmede yeni döneme giriyoruz! İşte bugün itibarıyla yeniden hizmet verecek işletmeler - Haber 09:45: Son Dakika: Van Gölü'nde batan göçmen teknesinde hayatını kaybeden sayısı 6'ya yükseldi - Haber 23:41: Yurdun dört bir yanında aynı görüntü! Yasak ve cezaya rağmen asker uğurlamadan vazgeçmiyorlar - Haber