Diyarbakır kaçak elektrik kontrolü yapan ekipler, tehdit edilerek alıkonuldu

Kaçak elektrik kontrolü yapan ekipler, alıkonuldu

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, kaçak elektrik kontrolü yapan Dicle Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (DEDAŞ) görevlilerinin muhtar ve mahalleli tarafından işlerini yapmaları engellendi.

Ergani ilçesine bağlı Özbilek Mahallesi'ne kaçak elektrik kontrolü için giden DEDAŞ görevlileri, iddiaya göre Muhtar A.K. ve beraberindekiler tarafından zorla tutuldukları alıkonuldu. Muhtar A.K. görevlilerin üzerini ararken, gruptan biri, Bu köyün hepsi kaçak, ben kaçak kullanıyorum, açamazsın. Açtığın zaman seni buraya gömerim diyerek tehditler savurdu. Alıkonuldukları ve tehdit edildikleri anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görevliler, yaklaşık yarım saat sonra serbest bırakıldı.

DEDAŞ ekiplerinin 103 abonenin bulunduğu mahallede inceledikleri 19 aboneden 15'inin kaçak elektrik kullandığı ortayaçıktı..

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Dicle Elektrik yetkilileri, kamera kayıtlarını delil olarak sunarak, Muhtar A.K. ile grupta yer alan mahalle halkı hakkında 'Hürriyetten yoksun bırakma','Ölümle tehdit' ve 'Kaçak kullanım itirafı' suçlarından Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.