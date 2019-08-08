DİYARBAKIR KAMYONET İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA

DİYARBAKIR'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 1'i ağır 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde Diyarbakır-Şanlıurfa Karayolu'nun 3'üncü kilometresinde meydana geldi. Özlem Kaçar'ın kullandığı 06 BHE 940 plakalı otomobil ile Mehmet Salim Önemli'nin yönetimindeki 34 AH 7450 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerlerken çarpıştı. Otomobili bir süre önüne alıp, sürükleyen kamyonet devrildi. Kazada kamyonet sürücüsü Mehmet Salim Önemli ile yanında bulunan Osman Sönmez yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan sürücü Önemli'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

KAZA ANI KAMERADA

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin, çarpıştığı otomobili sürükledikten sonra devrildiği görülüyor.

Kaynak: DHA