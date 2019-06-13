DİYARBAKIR Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralı

Kamyonet, minibüse çarptı 4 yaralıDiyarbakır
'ın Yenişehir
ilçesinde, önünde ilerleyen minibüse arkadan çarpan kamyonetteki 4 kişi yaralandı.
Kaza, bu sabah Yenişehir'in Çarıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BN 860 plakalı kamyonet, önünde ilerleyen plakası alınamayan minibüse arkadan çarptı. Kazada kamyonette bulunan 4 kişi araçta sıkışarak yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis
ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise araç içerisinde sıkışanları çıkardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.
Kaynak: DHAYenişehir
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