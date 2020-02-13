Diyarbakır 'kapan-6 zori' operasyonunda pkk'lı teröristlerin 10 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

'Kapan-6 Zori' operasyonunda PKK'lı teröristlerin 10 sığınağı kullanılamaz hale getirildi

DİYARBAKIR ve Batman kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik sürdürülen 'Kapan-6 Zori' operasyonunda teröristlerin kullandığı 10 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi, 830 kilogram esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesi güneyi, Kulp ilçesi güneydoğusu ve Batman'ın Sason ilçesi batısı arasında kalan kırsal alan ile Zori Çayı bölgesinde, 10 Şubat Pazartesi günü terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kapan-6 Zori' operasyonu sürüyor. Operasyonda, 13 Şubat Perşembe günü itibariyle teröristlerce kullanılan 10 kış sığınağı bulundu. Sığınaklar, güvenlik önlemleri alındıktan sonra imha edilerek, kullanılamaz hale getirildi. Operasyon bölgesinde yapılan aramalarda ise 2 el dürbünü, silah üstü dürbün, 25 gram cıva, 2 batarya, 4 ruhsatsız av tüfeği, 18 av tüfeği fişeği, kurusıkı tabanca, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi. Delil niteliğindeki malzemelere el konulurken, diğer malzemeler imha edildi.

Narko-terörizmle mücadele kapsamında ise narkotik tespit köpeği 'Engel'in de katılımıyla yapılan operasyonda, çalılar arasına gizlenmiş çuvallar ile toprağa gömülü bidonlar içerisinde 830 kilogram satışa hazır esrar ve 1 adet elektronik hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: DHA