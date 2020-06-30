DİYARBAKIR Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü

Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldüŞANLIURFA, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yağan yağmurla mercimek eken çiftçinin yüzü güldü.

30.06.2020 08:53 | Son Güncelleme: 30.06.2020 09:13
Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü
ŞANLIURFA, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde yağan yağmurla mercimek eken çiftçinin yüzü güldü. 50 dönümlük arazide mercimek eken Mesut Akpirinç, dönüm başı 250 kilo ürün elde etmeyi hedeflediklerini söyledi.
Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa'da, Haziran ayı başında başlayan ve hala devam eden mercimek hasadında sona yaklaşılıyor. Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin illerini kapsayan 1957 rakımlı sönmüş volkanik Karacadağ'ın eteklerinde mercimek eken çiftçilerin yüzü yağışlarla güldü. Güneydoğu'nun kavurucu sıcağında hasat yapan çiftçiler, iyi verim bekledikleri mercimekten dönüm başı 250 kilo ürün bekliyor.
'KİLO BAŞI 3 TL BEKLİYORUZ'
Çiçekliyurt Mahallesi'ndeki 50 dönümlük arazisine mercimek eken Mesut Akpirinç, hasat için çevre köylerden getirttiği işçilere günlük 100 TL yevmiye verdiğini belirterek, "Bu sene hayırlısıyla hasada başladık. Mercimeği biçiyoruz. Bu sene 50 dönümlük arazimde mercimek ektim. Her dönüm için ortalama 250 kilo verim bekliyorum. Allah kaza bela vermezse ortalama 10 ton mercimek bekliyoruz. Mercimeğin fiyatını bu sene kilo başına 3 TL bekliyoruz" dedi. DİYARBAKIR Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü

Kaynak: DHA

Etiketler: Diyarbakır, Karacadağ, Şanlıurfa, Mardin, Güncel, Haber
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Karacadağ çiftçisinin yüzü mercimekle güldü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:40: Sivas'ta her 7 kişiye bir motorlu araç düşüyor - Haber 09:40: Türkiye'nin ilk yerli ve milli elektrikli treninin üretimine ASAŞ destek verdi! - Haber 09:38: Bin 800 rakımlı köyde kamp keyfi - Haber 09:37: Edirne'den kısa kısa - Haber 09:36: MALTEPE'DE MİNİBÜSLERDE YOĞUNLUK; SOSYAL MESAFE UNUTULDU - Haber 09:33: Derby County forması giyen Andre Wisdom, soyulduğu esnada bıçaklandı - Spor 09:30: Sayısal Loto çekilişlerinde 3,5 trilyonda bir olacak ihtimal gerçekleşti - Haberler 09:28: Avrupa'nın göbeğinde büyük kriz! PKK'lılarla bir olan polis, Türklere saldırdı - Haberler 08:25: Soylu bizzat duyurdu: 9 ülkeyle ortak gerçekleştirdik, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu - Haber 07:48: Devlet, yol kapatan magandalığı affetmedi! Asker eğlencesi sebebiyle 13 kişiye 66 bin lira ceza - Haber