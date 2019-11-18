Haberler » Güncel » Diyarbakır kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü - Haber

Diyarbakır kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldüDiyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

18.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 18.11.2019 19:14
Kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü
'ın ilçesinde, kamyonetin çarpmasıyla ağır yaralanan mahalle bekçisi Remzi Gönden (30), tedavi gördüğü hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.
Kaza, 5 Kasım'da, merkez Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 UA 549 plakalı kamyonet, iddiaya göre, Yenişehir Emniyet Müdürlüğü'nde görevli mahalle bekçisi Remzi Gönden'e çarptı. Kazada ağır yaralanan Gönden, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılıp yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Gönden, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Remzi Gönden'in cenazesi, otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alınıp, götürüldüğü Yeniköy Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Diyarbakır kazada yaralanan bekçi, 14 gün sonra öldü

Diyarbakır, Yenişehir, Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
20:18 Uşak'taki kazada yaralanan kadın yaşam mücadelesini kaybetti
20:16 Tiyatro oyunu yabancılar için İngilizce alt yazılı sahnelendi
20:15 Van'da iş merkezinde yangın
20:13 Yönetmen Derviş Zaim: "Hayat hiç istemediğim halde beni buralara getirdi"
20:12 Çavuşoğlu: "(YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinden temizlenmesi) Netice alamazsak, tıpkı ABD ile...
18:08 Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 10 Kasım'a ilişkin açıklama: Okul müdürleri görevden uzaklaştırıldı
18:49 Son dakika: EYT'lilerle ilgili AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'ten açıklama: Sorunlara duyarlıyız ama ülkeye maliyeti var
19:43 Son dakika: AK Parti'den ihraç talebi! Pelin Gündeş Bakır Merkez Disiplin Kuruluna sevk edildi
19:59 Son dakika: Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya, Suriye mutabakatlarının gereğini yapmadı
16:11 Araba oyunları! En güzel araba oyunları! Heyecanlı araba yarışı oyunları
15:25 On Numara çekilişi saat kaçta? On Numara sonuçları 18 Kasım 2019 Milli Piyango
18.11.2019 20:18:57