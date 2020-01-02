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Diyarbakır 'kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi

'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildiDiyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 515 kilo esrar ele geçirildi, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.

02.01.2020 12:30 | Son Güncelleme: 02.01.2020 12:32
'Kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi
'ın Lice ilçesi kırsalında sürdüren 'Kıran-11 narko-terör' operasyonunda 515 kilo esrar ele geçirildi, PKK'lı teröristlerin kullandığı 3 sığınak kullanılamaz hale getirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek, kullandıkları sığınak ve barınakları tespit etmek, teröristlerle yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Lice ilçesinin kırsal alanında 31 Aralık günü başlatılan 'Kıran-11 narko-terör' operasyonu tamamlandı.
515 KİLO ESRAR ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonun narko-terörizmle mücadele faaliyetleri kapsamında güvenlik güçlerince arazide çalılar ve kayalıklar arasına gizlenmiş çuvallar, poşetler ve jelikan bidonlar içerisinde, 515 kilo esrar ve 2 kenevir elemekte kullanılan elek ele geçirildi.
SIĞINAKLAR KULLANILAMAZ HALE GETİRİLDİ
Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan aramada PKK'lı teröristlerin kullandığı 2 kış sığınağı ile avcı boy çukuru tespit edildi. Sığınak ve arazide ise 3 el bombası, anti-tank roketatar mühimmatı, silah üstü termal gece görüş dürbünü, 3 Kalaşnikof şarjörü, EYP düzeneğinde kullanılan çalar saat, 86 el yapımı el bombası muhafaza kabı, siren, anons ve lamba kontrol cihazı, 4'lü pil bloğu, 100 metre elektrik kablosu, kıyafetler, çok sayıda yaşam ve giyim malzemesi ele geçirildi. Sığınaklar kullanılamaz hale getirilirken, delil niteliğinde olan malzemelere el konuldu.
Diyarbakır 'kıran-11'de 515 kilo esrar ele geçirildi

Diyarbakır, PKK, Güncel

Kaynak: DHA


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