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Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı

Diyarbakır'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

28.09.2019 22:56

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet T. yönetimindeki 34 YT 5697 plakalı otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yapınca Hilal M. idaresindeki 21 FH 059 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle ışık ihlali yapan otomobil refüje çıkarak reklam panosuna çarparak durabildi. Kazada iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

EKİPLER OLAY YERİNE SEVK EDİLDİ

Kazanın ardından olay yerine polis, sağlık görevlileri sevk edildi. İtfaiye erleri, ootomobilde sıkışan Mehmet T. ile yanındaki kişiyi güçlükle kurtardı. Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinden yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü.

BİR KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Acil serviste tedaviye alınan yarılardan sürücü Mehmet T.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırmızı ışıkta geçen otomobilin kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı

Kayapınar, 3. Sayfa, Yaşam, Güncel

Kaynak: DHA

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