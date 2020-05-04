Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

DİYARBAKIR Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik

Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilikDİYARBAKIR'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.

04.05.2020 13:14 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:19
Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik
DİYARBAKIR'da, 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle bugün 'evde kal' çağrılarına rağmen cadde ve sokaklarda hareketlilik gözlendi.
İçişleri Bakanlığı'nca 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, koronavirüs tedbirleri kapsamında 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Diyarbakır'ın cadde ve sokaklarının kalabalık olduğu görüldü. 'Evde kal' çağrılarına rağmen Diyarbakırlılar, kısıtlama sonrası ilk gün dışarı çıktı. Esnaf, dükkanları açarken, alışveriş yapmak için dışarı çıkanlar ise çarşı ve pazarlara gitti. Banka ve PTT şubeleri önlerinde de sabah saatlerinden itibaren kuyruklar oluştu. Sırada bekleyenlerin sosyal mesafe kurallarına yeterince uymadığı ve az sayıda kişinin maske taktığı gözlendi. Alışveriş yapan çoğu kişi, işi bittikten sonra hemen eve döneceğini söyledi. DİYARBAKIR Kısıtlamanın ardından Diyarbakır’da hareketlilik

Kaynak: DHA

Etiketler: İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Zonguldak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi Haberler
Kangal köpeklerinin saldırdığı eşek kurtarıldı, yavrusu yaşamını yitirdi
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››DİYARBAKIR Kısıtlamanın ardından Diyarbakır'da hareketlilik - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:52: Dışişleri Sözcüsü Aksoy'dan "Yunan Savunma Bakanı'nı taşıyan helikopterin taciz edildiği" iddiasına... - Haber 14:52: Polonya'da cumhurbaşkanlığı seçimine ilişkin tartışmalar sürüyor - Haber 14:51: Yasakta sokağa maskeyle çıkıp gezdi - Haber 14:51: Doç. Dr. Çağ: Obezite koronavirüsten ölüm riskini artırıyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin